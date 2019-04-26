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20 Мая 2019, 14:47 | Регион сегодня |

День кедра в Приморье прошел под знаком Лосося

В Год лосося под угрозу рубок попали нерестоохранные полосы лесов

В лесном питомнике Приморской государственной сельскохозяйственной академии отметили День кедра. Праздник был организован при поддержке WWF России и Центра «Амурский тигр» и, в Международный Год лосося, прошел под знаком сохранения лесов для людей и лососей.

День кедра — праздник с «приморской» пропиской. Инициатором его проведения в 2010 году выступил Всемирный фонд дикой природы. А поводом стало знаковое для лесов Дальнего Востока событие: в Год Тигра -2010 постановлением Правительства РФ кедр корейский был включен в список пород, заготовка древесины которых запрещена. Благодаря этому решению, которого добивалась общественность, были остановлены хищнические рубки кедра в таежном доме амурского тигра и дальневосточного леопарда. Теперь требовалось сделать следующий шаг — помочь кедровым лесам «залечить раны» от рубок.

День кедра стал трудовым праздником, объединяющим людей, которые хотят своими руками сделать доброе дело для природы. Например, высадить под полог леса 1 000 000 кедрушек, как это было в 2011-2012 годах в Хасанском районе Приморья в рамках кампании WWF России и Ситибанка «Посади лес для леопарда». Или провести посадки кедра на месте вырубок, как это не раз уже проводилось в Дальнереченском районе Приморья с участием школьников, представителей районной Думы и администрации. Или посадить кедрушки в своем поселке, как делали ребята из клуба друзей WWF «Эдельвейс» в Чугуевке.

А в этом году, который отмечается как Международный год лосося, лесу опять нужна помощь! WWF России в День кедра обращает внимание общественности на проблему сохранения от рубок нерестоохранных полос лесов. Потому что 1 июля 2019 года вступает в силу федеральный закон № 538-ФЗ, согласно которому размер таких нерестоохранных лесных полос сокращается с 1 км до 50-200 метров. В итоге, их общая площадь уменьшится минимум в 5 раз, что поставит под угрозу деградации нерестилища тихоокеанских лососей, атлантического лосося (сёмги), осетровых, сиговых и других ценных видов рыб. Для того, чтобы этого не произошло, WWF России и Гринпис России не только обратились к Президенту и Правительству РФ, но и подготовили петицию в защиту нерестоохранных лесов. Чем больше людей ее подпишут, тем выше шанс, что проблемная часть нового закона будет пересмотрена.

 


 

 

 

«Для нас кедр — «хлебное» дерево уссурийской тайги — продолжает нести глубокий символичный смысл. Ведь сегодня, когда в Год Лосося под угрозу рубок попали нерестоохранные полосы лесов, призывы общества к осознанию важности их средосберегающих и социальных функций нельзя оставлять без внимания. Так было с кедром, когда ситуация с его вырубкой стала приводить к «кедровым бунтам», — говорит Евгений Лепешкин, старший координатор лесных проектов Амурского филиала WWF России. — В Приморском и Хабаровском краях насчитывается 4,2 млн га нерестоохранных полос лесов. Но если новый закон вступит в силу, под защитой останется всего лишь 850 тысяч гектаров нерестоохраннок на два субъекта федерации. Прибрежные леса будут отданы в рубки, реки обмелеют и заилятся, притоки будут непригодными для нереста лососей. Еще большие беды, чем прежде, принесут людям и последствия наводнений, неизбежных во время тайфунов. Надеемся, что здравый смысл восторжествует, и новый закон будет пересмотрен. А благодаря таким праздникам, как День кедра, у защитников ареала тигра – его кедровой тайги – будет появляться все больше сторонников».

Многолетняя инициатива по проведению Дня кедра набирает обороты, и в Приморском крае уже существует несколько площадок, на которых в течении месяца проводятся мероприятия по посадке кедрушек или посеву семян кедра корейского. Одним из мест проведения Дня кедра уже 7 лет является лесной участок Приморской государственной сельскохозяйственной академии. Эта экологическая акция приурочена к срокам посадки лесных культур и посева семян кедра корейского в лесном питомнике академии, к восстановлению которого вместе с преподавателями Института лесного и лесопаркового хозяйства ПГСХА WWF России приложил немало усилий. Долговременное сотрудничество ПГСХА и Всемирного фонда дикой природы привело к созданию Центра инноваций лесного хозяйства, внедрению новых технологий — системы космического мониторинга КЕДР — в процесс обучения будущих специалистов лесного дела, активизации работы дружины охраны природы «Тис», а также к развитию инициативы академии по созданию школьных лесничеств.

Вот тут-то без Дня кедра, нацеленного на практическое обучение школьников основам лесокультурного дела, не обойтись!

«Цель этого праздника – популяризация знаний о лесах Приморья, о лесовосстановлении. Мы рады встречать День кедра на площадке нашего питомника вместе с активными школьниками, приезжающими к нам со всего края. За последние годы кадровая проблема в отрасли в регионе стала еще более ощутима. Именно поэтому мы придаем такое огромное значение делу возрождения школьных лесничеств, работе с молодым поколением по их вовлечению к познанию лесов, бережному к ним отношению. В этом смысле День кедра с посевом семян – яркое символичное событие, которое, надеемся, проникнет глубоко в душу нашим юным лесоводам. А для кого-то оно может «посеять» и мысли о будущей карьере на благо лесов в ареале тигра», — говорит ректор Приморской ГСХА Андрей Комин.

День кедра решает несколько задач. Он проводится ПГСХА для привлечения школьников к практической деятельности, связанной с лесовосстановлением, закреплению знаний о жизни леса, профессиональной ориентации обучающихся на работу в области лесного хозяйства, формированию у ребят способностей работать в команде, активно взаимодействовать с педагогами, привлечению школ к движению школьных лесничеств.

15 мая на праздник приехали школьники Уссурийска, Арсеньева, Артема, Раздольного, Галенок, многие из которых — победители и участники интернет-конкурса по лесоводству, который в этом году провела академия. В День кедра вместе со студентами и преподавателями ПГСХА школьники поработали в посевном отделении питомника и заложили свои рядки с семенами «хлебного» дерева тайги. В целом же этой весной в лесном питомнике Приморской государственной сельхозакадемии будет посеяно более 1000 кг семян кедра корейского. Уже через 3 года эти сеянцы можно будет высаживать под полог леса. Ведь за последние 100 лет площадь кедровников в Приморье сократилась почти вдвое. И верный способ их восстановить — ручная посадка сеянцев и саженцев. Но не только дружной работой запомнился праздник: студенты природоохранной дружины «Тис» ПГСХА подготовили и провели с ребятами игры и конкурсы на знание леса, его обитателей и лососевых рыб.

Петиция «Защитите леса возле рек: спасите лосося!»

Автор фото  — ЕленаСтаростина / WWF России

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: год лосося  амурский тигр  День кедра  wwf 


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