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20 Июня 2017, 15:27 | Регион сегодня

Третье казино в игорной зоне "Приморье" планируют построить на год раньше срока

Инвестор интегрированной развлекательной курортной зоны (ИРКЗ) "Приморье" ООО "Даймонд Форчун Холдингс Прим" (Diamond Fortune Holdings Prim) приступил к строительству казино Selena, планирует закончить его на год раньше срока

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу АО "Корпорация развития Приморского края".

На первой стадии комплекс Selena будет состоять из гостиницы на 295 номеров и казино не менее чем на 100 игровых столов и 500 автоматов.

"Мы получили необходимые разрешения и приступили к активной фазе работ. Сегодня на участке ведется строительство подпорных стен. Все необходимое для котлована готово на 95%", - сказала исполнительный директор ООО "Даймонд Форчун Холдингс Прим" Евгения Варакина.

По ее словам, строительство нового казино может завершиться раньше установленного срока.

"Я напомню, что срок сдачи первой очереди комплекса Selena, по инвестиционному договору, - 2020 год. Тем не менее, мы приложим все усилия для того, чтобы открыть Selena в 2019 году. Сдача второго этапа планируется на 2022 год", - сказала Е.Варакина.

Ранее вице-губернатор Приморского края Евгений Полянский заявил, что резиденты игорной зоны "Приморье" в случае несоблюдения сроков строительства, прописанных в инвестиционном соглашении, будут подвергнуты санкциям вплоть до расторжения партнерского договора.

Общая площадь застройки комплекса Selena составит более 174 тыс. квадратных метров. На финальной стадии Selena будет состоять из двух отелей со стандартными и люксовыми гостиничными номерами, казино, ресторанов, торговых площадей.

Особенностью комплекса станет наличие SPA-центра.

В сентябре 2016 года "Даймонд Форчун Холдингс Прим" также заключил соглашение с российской компанией N-Tech Lab на установление в казино системы распознавания лиц Find Face.
Система способна идентифицировать человека, если он хотя бы раз уже посещал казино, опознать его привычки и предпочтения и даже выделить тех, кто тратит больше средств.
Казино Selena может стать третьим казино, открытым в ИРК "Приморье".

Так, ООО "Приморский Энтертейнмент Резортс Сити" активно ведет работу по строительству первого этапа своего гостинично-развлекательного комплекса "Naga Entertainment City" ("Маяк"), планирует завершить его к концу 2018 года.

Как сообщалось, ООО "Джи 1 Интертейнмент" (контролируется компанией Melco Crown Entertainment, крупнейшим оператором казино в Макао) 12 ноября 2015 года официально открыло первое казино в ИРКЗ "Приморье" после месяца работы в тестовом режиме. Tigre De Cristal - самое большое и технически оснащенное казино в России, включает в себя 498 игровых автоматов, более 42 классических настольных игр и 25 VIP-столов.

Интегрированная курортная зона "Приморье" расположена в бухте Муравьиная под Владивостоком. На площади в 619 га, помимо развлекательных центров и казино предполагается возвести 21 гостиницу, 12 гостевых вилл, яхт-клуб, горнолыжную трассу и другие объекты туристско-рекреационного назначения круглогодичного использования. Проект будет реализовываться в три этапа, последний завершится в 2022 году.

Ключевыми инвесторами интегрированной курортной зоны "Приморье" стали "Джи 1 Интертейнмент" совместно с Melco International Development Limited, NagaCorp Ltd., "Роял Тайм Приморье" и "Даймонд Форчун Холдингс Прим.". Общая сумма подписанных инвестиционных договоров на строительство отелей и казино составила более 113 млрд рублей.

Фото: Корпорация развития Приморского края

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: Приморье  diamond fortune holdings prim  казино 


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