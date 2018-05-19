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В Приморье социально значимым гражданам дадут ипотеку под 5,5%
Акционерное общество «Корпорация развития жилищного строительства» снизит ставки по ипотечному кредитованию. По специально разработанной программе «Доступная ипотека» ипотечный займ для работников социальной сферы Приморья будет доступен от 5,5%, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Программа «Доступная ипотека» разработана Корпорацией по поручению врио Губернатора Андрея Тарасенко для того, чтобы обеспечить жильем врачей и учителей из всех муниципалитетов региона. Сейчас в городах и районах края, особенно в отдаленных, не хватает педагогов и медицинских работников. Планируется, что льготная ипотека позволит решить эту проблему и обеспечит приток новых кадров в территории.
«Сейчас программа проходит все необходимые этапы согласования в профильных департаментах края. Благодаря снижению процентных ставок приморцам , работающим в бюджетной сфере ипотечный займ будет доступен от 5,5%», – отметили в Корпорации.
Кроме того, организация уже снизила на 0,25-0,5% процентные ставки по действующей продуктовой линейке. Дополнительно отменена надбавка в размере 0,5% в случае подтверждения дохода по справке в произвольной форме.
Программа «Доступная ипотека» разработана Корпорацией по поручению врио Губернатора Андрея Тарасенко для того, чтобы обеспечить жильем врачей и учителей из всех муниципалитетов региона
«Обновленные процентные ставки по займу на перекредитование действующей ипотеки составили от 8,75% годовых, на приобретение строящегося жилья – от 8,50%, на приобретение недвижимости на вторичном рынке – от 9,00% и на целевой кредит под залог имеющегося в собственности жилья – от 9,25%», – сообщили специалисты.
По их словам, в связи со снижением процентных ставок наибольшей популярностью у жителей края пользуется рефинансирование действующей ипотеки. Услуга предполагает предоставление нового ипотечного займа на погашение действующего ипотечного кредита с изменением условий договора. В частности, предлагается снижение процентной ставки и увеличение суммы кредита с возможностью использования средств на ремонт, приобретение автотранспорта и другие нужды.
Кроме того, в отличие от большинства игроков кредитного рынка, Корпорация предлагает перекредитование в рамках «Семейной ипотеки с государственной поддержкой» под 6% годовых.
«Дополнительно каждый клиент может воспользоваться опцией “Снизь свою ставку” и оформить ипотечный займ с дисконтом от 0,5 до 3% к базовой процентной ставке», – подчеркнули в Корпорации.
Отметим, в продуктовой линейке организации присутствует также «Военная ипотека», процентная ставка по ней составляет 9% годовых, максимальная сумма кредита – 2,41 миллиона рублей. В ближайшее время также ожидается введение более выгодных условий для пользователей данного продукта.
Напомним, АО «Корпорация развития жилищного строительства» учреждена Администрацией Приморского края и на протяжении последних 15 лет является региональным оператором Акционерного общества «ДОМ.РФ» (ранее – Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования»), созданного при Правительстве РФ. Организация активно развивает ипотечное кредитование на территории региона. Каждый житель края из любого населенного пункта может обратиться в Корпорацию за ипотечным займом и подать заявку дистанционно.
В данный момент организация оказывает целый комплекс услуг – помимо оформления ипотеки, специалисты помогают заемщикам с выбором квартиры в новостройке, страховой компании – с оптимальными страховыми взносами.
Напомним, в мае по инициативе Корпорации и при поддержке главы региона в краевое законодательство были внесены изменения, касающиеся рефинансирования ипотечной ставки для жителей Приморья, купивших квартиры в строящихся или недавно введенных в эксплуатацию домах, без потери компенсации процентов.
Справочно: За любой консультацией в области ипотечного жилищного кредитования граждане могут обратиться по адресу: г. Владивосток, улица Прапорщика Комарова, 45а, или заполнив форму на сайте www.кржс.рф.
Время работы Корпорации: с понедельника по пятницу c 9.00 до 18.00, в субботу – с 9.00 до 17.00, телефон: 8 (800) 250-72-10 (звонок по России бесплатный), 8 (423) 260-72-09.
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