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"Алроса" выставляет на аукционе во Владивостоке 130 крупных алмазов
Общая масса выставляемых алмазов составляет 2149 карат. Итоги аукциона будут подведены 29 июня. Принять участие в нем смогут фирмы из разных стран, включая Гонконг, КНР, Россию, Израиль, Индию, Бельгию и ОАЭ.
В апреле «Алроса» провела первый аукцион по продаже алмазов специальных размеров во Владивостоке, выручка составила 14,8 миллиона долларов. На аукционе было представлено 110 камней ювелирного качества. Общая масса выставленных алмазов составила 1946 карат, вес самого крупного камня — 46,64 карата.
Крупнейший в России производитель алмазов проведет еще два аукциона до конца года, их результаты будут подведены в сентябре и ноябре. Напомним, филиал «Алросы» в столице Приморья был создан в 2016 году в целях развития Евразийского алмазного центра (ЕАЦ) на территории свободного порта Владивосток.
Фото Минвостокразвития.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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