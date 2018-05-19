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В центре Владивостока на восемь часов перекроют движение
Во Владивостоке 30 июня, в субботу, состоится грандиозный праздник выпускников школ Приморского края.
С целью обеспечения безопасности будет временно ограничено движение и парковка транспортных средств при проведении массового мероприятия с 15.00 до 23.00 на участке автомобильной дороги по улице Корабельная Набережная: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей Светланская в районе дома № 73 по улице Светланская.
Для транспорта будет организован объезда по улице Светланской.
Данная информация указана в Постановление №1814 от 19.06.2018 «Об обеспечении безопасности дорожного движения при проведении массового мероприятия - Праздника выпускников школ Приморского края», опубликованном на сайте администрации Владивостока.
С 19.00 до 22.00 состоится концерт с участием приглашенных звезд на набережной Цесаревича во Владивостоке. В 22.00 в бухте Золотой Рог начнется световое шоу с привлечением парусника, а в 22.30 выпускники и их родители, жители и гости Владивостока смогут увидеть необычный фейерверк.
Участие в празднике примут более 9 тысяч выпускников со всего края, большую часть из которых доставят во Владивосток организованными группами на электропоездах.
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