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Ванинский порт оштрафовали за нарушение экологического законодательства
Оказалось, что, вопреки требованиям Федерального закона «Об охране окружающей среды», компания не оборудовала площадки для хранения угля на причалах, расположенных в водоохранной зоне, системой сбора и очистки поверхностных сточных вод. И после прошедших на побережье Татарского пролива обильных дождей вся эта черная грязь опять потекла на улицы рабочего поселка.
Ванинский транспортный прокурор возбудил в отношении предприятия и его топ-менеджеров дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 8.45 КоАП РФ (невыполнение требований по оборудованию хозяйственных и иных объектов, расположенных в границах водоохранных зон, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения).
Тихоокеанское морское Управление Росприроднадзора, рассмотрев дела, признало представителей руководства АО виновными и привлекло к административной ответственности. Они оштрафованы в общей сложности на сумму более 500 тыс. рублей.
Надзорное ведомство также установило сроки, в течение которых нужно смонтировать необходимое оборудование и перестать загрязнять окружающую среду. В противном случае виновных ждет удвоение штрафов и приостановка работы причалов, не соответствующих нормам экологического законодательства.
Олег Кульгин.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
- Ванинский порт оштрафовали за нарушение экологического законодательства
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