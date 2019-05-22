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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Экодоходы из промышленных отходов
Оператором проекта является компания «Эко Стар Технолоджи» - предприятие, которое уже более 10 лет успешно работает в сфере утилизации отходов во многих регионах Дальнего Востока: Приморском, Хабаровском и Камчатском краях, Магаданской и Сахалинской областях.
По словам генерального директора компании «ЭкоСтар Технолоджи» Глеба Юницына, в ДФО больше нет компаний, принимающих столь широкий спектр видов отходов. «Наша лицензия «Эко Стар Технолоджи» включает более 1 500 видов отходов», - подчеркивает он. А если говорить о Приморье, то наиболее востребованными направлениями переработки являются переработка автопокрышек, электрического и электронного оборудования, аккумуляторов, полимерных отходов и стекла.
Новый проект - строительство ЭкоТехноПарка - будет реализован в рамках ТОР «Надеждинская». ООО «ЭкоСтар Фэктори», которая входит в группу компаний «ЭкоСтар», получила статус резидента и уже активно ведет строительство первой очереди комплекса на участке площадью более 7 гектаров. Это будет высокотехнологичное, автоматизированное, современное предприятие с новейшим оборудованием, аналогов которому нет на всей территории России до Урала. Впечатляет не только глубина переработки отходов, но и производительность, которая составит 40 000 тонн отходов в год.
Для реализации проекта резидент планирует задействовать как собственные средства, так и привлекать дополнительные инвестиции и финансирование. Инициаторы получили поддержку департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края, благодаря которой компания стала участником федеральной программы льготного кредитования бизнеса под 8,5%. В настоящее время Корпорация МСП и МСП Банк рассматривают заявку на предоставление кредита на реализацию проекта в размере 120 миллионов рублей. Помимо этого, учитывая социально-экономическую значимость проекта для региона, направлена заявка в Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики на предоставление проекту статуса приоритетного. Если инициатива получит положительное заключение, то сможет претендовать на государственную субсидию в размере 30% от объема частных инвестиций в проект. Деньги могут быть направлены на строительство объектов инфраструктуры.
К 2025 году общий объем инвестиций в проект должен достигнуть 1,8 млрд руб. Промышленный комплекс первой очереди будет осуществлять переработку б/у покрышек в резиновую крошку, которая в дальнейшем пойдет на строительство спортивных площадок и стадионов. Это крайне актуально для самого автомобильного города России. Первая очередь инвестиций на создание производственной линии по утилизации отработанных покрышек мощностью 15 тыс. тонн в год составит 300 млн руб. и, кстати, полностью закроет потребность Приморья в утилизации шин. Комплекс также будет производить вторичное сырье: пластик ABS, PE и PC, пластик PET, черные и цветные металлы.
Проект строительства первой очереди прошел экспертизу, и работы уже ведутся. По словам Глеба Юницына, генерального директора компании, первый этап завершится в сентябре 2019 года - как раз к Восточному экономическому форуму. Объект планируется презентовать Дмитрию Медведеву и Министру природных ресурсов РФ Дмитрию Кобылкину.
Стоит отметить, что группа компаний «ЭкоСтар» уже имеет опыт управления аналогичным производством в городе Артем Приморского края - это крупнейшее предприятие в сфере переработки в регионе. Этот завод в течение 10-ти лет успешно производит переработку промышленных отходов, его сотрудники обладают уникальным опытом и квалификацией, что позволяет эффективно расширять производство в Приморском крае. Поэтому инвестпроект в рамках ТОР «Надеждинская» - логичный шаг в сторону развития компании.
Что касается обеспеченности сырьем будущего производства, - резиновая крошка очень востребована, на сегодняшний день компания может удовлетворить только 50% потребности рынка на всем Дальнем Востоке, где ее продукция пользуется большим спросом. В данный момент, пока комплекс еще строится, «ЭкоСтар Фэктори» налаживает прием покрышек как от юридических, так и от физических лиц.
По словам маркетолога компании Ксении Федоткиной, «ЭкоСтар Технолоджи» является одним из организаторов проекта «Свалкам-НЕТ» в городе Владивостоке. В нем участвуют компании, работающие в сфере шиномонтажа: со многими из них заключены договоры на сбор и утилизацию отработанных покрышек. Они принимают от населения изношенные комплекты шин и сдают их компании «ЭкоСтар Технолоджи» на утилизацию. Стоимость приема сырья варьируется, но не превышает, например, 60 рублей за легковое колесо.
Резидент отмечает, что поступающее через шиномонтажные мастерские вторсырье покрывает небольшой объем потребности производства, поэтому компания намерена мотивировать население сдавать отработанные покрышки на переработку.
- У нас уже налажена система сбора, сейчас активно работаем над ее расширением, говорит Глеб Юницын. - С администрацией города Владивостока мы в данный момент организовали бесплатный прием шин после уборки городских территорий, с начала года собрали 56 тысяч покрышек. Также мы продумываем механизм, позволяющий сделать процесс выброса в ближайший овраг неудобным для населения, как это, в основном, происходит сейчас. При этом мы намерены сделать так, чтобы отдавать покрышки на переработку для жителей Приморья стало не только приятно в плане осознания своей причастности к решению экологической проблемы, но и выгодно.
Первый на Дальнем Востоке ЭкоТехнопарк по глубокой переработке отходов в готовую продукцию - это уникальный проект для Приморья, - подводит итог Глеб Юницын, генеральный директор ООО «ЭкоСтар Технолоджи». - В ЭкоТехноПарке будут перерабатывать не только отработанные покрышки, которые стали настоящей проблемой для самого автомобильного города, но и вторсырье, образованное от сортировки твердых коммунальных отходов (пластик, стекло, полимеры). Сейчас как раз принята краевая программа по созданию комплексов по сортировке ТКО, а вот куда направить полезное сырье? Эту задачу как раз решает ЭкоТехноПарк.
В силу очевидной социальной направленности и инвестиционной привлекательности, проект получил поддержку и со стороны администрации Приморского края. Как отметила врио вице-губернатор ПК Елена Пархоменко, для региона такие проекты очень важны, особенно в свете предстоящего перехода на новую систему обращения с отходами.
«Долгое время эта проблема практически не решалась, и сейчас интерес со стороны бизнеса к участию в подобных проектах очень высокий. Кроме того, сейчас в Приморье реализуется краевая программа «1000 дворов», в рамках которой ведется благоустройство придомовых территорий, в том числе, там устанавливаются новые спортивные и детские площадки. Новое производство как раз поможет закрыть потребность в резиновой крошке, которая необходима в большом количестве для изготовления резинового покрытия. Важно, чтобы эти работы выполняли местные компании, развивая тем самым свое производство и экономику края», - отметила Елена Пархоменко.
После завершения первой очереди ООО «ЭкоСтар Фэктори» продолжит строительство комплекса: далее последует запуск линий по переработке электрооборудования, полимеров и стекла.
Александр Салков
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