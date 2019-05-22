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20 Июня 2019, 19:21 | Регион сегодня
Дополнительные авиарейсы из Москвы во Владивосток запускают с 5 июля
Дополнительные беспосадочные авиарейсы Москва – Владивосток – Москва будут выполняться на комфортабельных авиалайнерах Боинг-777
Авиакомпания «ИрАэро» с 5 июля по 23 сентября открывает дополнительные беспосадочные авиарейсы Москва – Владивосток – Москва.
Как рассказали в краевом департаменте транспорта и дорожного хозяйства, авиарейс IO-460 будет выполняться из Москвы (аэропорт Домодедово) по понедельникам и пятницам. Вылет из Москвы – в 22.40 по московскому времени, прилет во Владивосток на следующие сутки – в 14.00 местного времени. Обратный авиарейс IO-459 – по вторникам и субботам. Вылет из Владивостока – в 16.20 местного времени, прилет в Домодедово – в 18.00 (время московское).
«Введение нового рейса очень актуально в летний период, когда особенно возрастает спрос на перелеты в центральную часть страны», – добавили в ведомстве.
Журнал "Дальневосточный капитал".
Теги: авиаперевозки авиарейсы
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