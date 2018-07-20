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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 21 Июля, 11:14 |
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По миру с "Суммой"
В итоге, законопослушные и успешные в финансовом плане предприятия, но все-таки регионального уровня, по большому счету выступают в роли разменной монеты в переделе куда более весомых активов «Суммы» - 50% в кипрской Novoport, которой принадлежит контрольный пакет Новороссийского морского торгового порта (НМТП), крупнейшего в России, и 50% минус 1 акция «Объединенной зерновой компании» (ОЗК), которая строит зерновой терминал на Дальнем Востоке.
Тверской суд Москвы в июне наложил арест на банковские счета ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO), которое является одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков Владивостока, и ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК), единственного предприятия, снабжающего газом центральные регионы Якутии. В то же время счета ОЗК аресту не подвергались. Скорее всего, по причине того, что контрольный пакет ОЗК принадлежит государству в лице Росимущества.
Как следует из оглашенных в суде материалов дела, под арестом в настоящее время находятся денежные средства ВМТП, которые размещены более чем в десяти банках - преимущественно на Дальнем Востоке, в том числе в Сбербанке, Bank of China, Газпромбанке и других.
Досье «Дальневосточного капитала»: «Якутская топливно-энергетическая компания» является основным газодобывающим предприятием в Якутии и единственным поставщиком газа для всего региона. В настоящий момент добыча производится на Средневилюйском и Мастахском газоконденсатных месторождениях, а также компания имеет лицензию на геологоразведку и добычу на Толонском месторождении. Основным акционером ЯТЭК является глава ГК «Сумма» Зиявудин Магомедов: через ООО «Инвестор» ему принадлежат 82,06% акций. ООО «Наутилус» (Москва) владеет 8,53%, кипрская Rantecho Investments Ltd - 7,5%.
В пресс-службе стивидора заверили, что порт работает в штатном режиме. Подход флота, обработка судов и вагонов выполняются в строгом соответствии с расписанием.
Ситуация с ВМТП по поручению врио губернатора Приморского края Андрея ТАРАСЕНКО находится на контроле первого вице-губернатора Александра КОСТЕНКО, который находится в постоянном контакте с генеральным директором ВМТП Заирбеком ЮСУПОВЫМ.
«Счета ЯТЭК временно заблокированы, но это никоим образом не повлияло на текущую операционную и производственную деятельность компании. Все выплаты сотрудникам и контрагентам осуществляются в полном объеме. Все производственные закупки также производятся в полном объеме. В настоящий момент юридическая служба компании ведет работу по обжалованию», - прокомментировали в пресс-службе ЯТЭК.
Стоит отметить, что как только были получены первые сигналы о проблемах компаний группы «Сумма», власти Якутии сразу же предприняли ряд мер по поддержанию стабильной финансово- хозяйственной деятельности ЯТЭК, поскольку это необходимо для обеспечения населения центральной части Якутии газом, теплом и электроэнергией.
«Мы ЯТЭК видим, прежде всего, как компанию, даже монополиста, который обеспечивает безопасность Центральной Якутии. Исходя из этого, мы видели определенные риски. Первый - когда произошло событие (арест - Прим. «ДК»), мы стали встречаться с кредиторами компании, увидели, что есть определенная закредитованность компании со стороны Сбербанка, ВТБ и других кредиторов, и мы задаемся вопросом, может ли она оказаться в сложных финансовых условиях», - сказал теперь уже бывший глава Якутии Егор БОРИСОВ на полях Петербургском международного экономического форума (ПМЭФ).
По некоторым данным, кредиторская задолженность ЯТЭК на данный момент превышает 11 млрд рублей. При предыдущем правительстве республики еще 12 апреля была создана специальная рабочая группа. 18 апреля в Москве состоялась встреча с членами совета директоров, представителями банков-кредиторов, на которой была достигнута договоренность о координации действий всех заинтересованных сторон.
«Кредиторы заинтересованы в стабильной работе компании, независимо от того, кто будет владельцем. Существует теоретическая вероятность банкротства компании, но банки не видят необходимости в этом. Мы подняли этот вопрос к Минэнерго на федеральный уровень», - пояснял первый зампред правительства Якутии Михаил ОСИПОВ на пленарном заседании Госсобрания (Ил Тумэн) в конце апреля.
Братья Магомедовы, а также бывший гендиректор входящей в группу «Сумма» компании «Интекс» Артур МАКСИДОВ были арестованы с санкции Тверского суда Москвы 31 марта. Фигурантам предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате (ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ). По версии следствия, бизнесмены организовали хищение бюджетных средств на общую сумму около 2,5 млрд рублей. Все обвиняемые свою вину отрицают.
В рамках уголовного дела Преображенский суд Москвы арестовал имущество, принадлежащее «Сумме», в том числе акции, четыре автомобиля и две квартиры. В общей сложности санкции коснулись 13 различных компаний, в том числе региональных, собственником которых, как считает следствие, является группа «Сумма». Постановление было оспорено, однако впоследствии представители компаний отозвали апелляционные жалобы. Также были арестованы личные банковские счета братьев Магомедовых. Сколько именно средств было на счетах, не раскрывалось. Кроме того, под обеспечительный арест попал $1 млн, который изъяли во время обысков у братьев.
При наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах, вкладах (либо на остаток электронных денежных средств) банк незамедлительно по получении решения суда о наложении ареста прекращает расходные операции по данному счету (вкладу), а также перевод электронных денежных средств в пределах величины остатка электронных денежных средств, на которые наложен арест. Таким образом, арест налагается на конкретную денежную сумму, находящуюся на расчетном счете, в целях обеспечения ее сохранности для последующего взыскания.
В FESCO считают, что арест банковских счетов ПАО «ВМТП» оказывает давление на бизнес компании, несет риски роста социальной напряженности.
«Мы разочарованы решением суда, не видим оснований для ареста счетов ВМТП. ВМТП - публичная компания, которая осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства и не причастна ни к каким правонарушениям, которые могут повлечь за собой подобные меры. Арест счетов также оказывает давление на бизнес компании, негативно влияет на ее репутацию, может иметь существенный негативный эффект на уровень конкуренции на рынке стивидорных услуг Дальнего Востока. Мы делаем все возможное для обеспечения стабильной работы предприятия, исполнения обязательств перед клиентами, партнерами и сотрудниками. Мы продолжим оспаривать решение суда в установленном законом порядке, рассчитываем на скорое урегулирование вопроса, так как арест счетов несет в себе риски роста социальной напряженности в Приморском крае», - отмечает FESCO.
По словам юристов, обеспечительные меры создают «условия невозможности выплаты заработной платы, социальных выплат и пособий, исполнять обязанности крупнейшего налогоплательщика Приморского края, не дает возможность осуществлять расчеты по кредитным договорам с государственными и негосударственными кредитными предприятиями, не дает возможности исполнять обязательства перед контрагентами, в том числе по государственным контрактам, в том числе в интересах министерства обороны. Следствие, выходя с соответствующим ходатайством, не учитывало все эти обстоятельства».
Отметим, что на фоне рекордного грузооборота (2,4 млн тонн грузов различной номенклатуры) в первом квартале 2018 года ВМТП получил 946,276 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 1,7 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Выручка стивидора в первом квартале выросла на 46% и составила 2,390 млрд рублей.
ОАО «ЯТЭК» в первом квартале 2018 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 660,7 млн рублей, что на 44% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 16,5%, до 2,15 млрд рублей, в основном за счет увеличения продаж газового конденсата в 3 раза, до 647,982 млн рублей. При этом в 9,6 раза снизилась выручка от продаж моторного топлива - до 35,62 млн рублей; уменьшение произошло за счет вывода АЗС из структуры ЯТЭК.
Как видим, оба предприятия на данный момент не просто находятся «на плаву», но и хорошо зарабатывают, а значит увеличивают налогооблагаемую базу. Развал в одночасье таких «доноров», а такой вариант развития событий очень даже вероятен, очень больно ударит по экономике Якутии и Приморья. Другое дело, что от местных властей в этом случае мало что зависит.
Досье «Дальневосточного капитала»: Группе «Сумма» принадлежат крупные доли в ряде логистических активов - ПАО «Новороссийский морской торговый порт», Транспортной группе FESCO (головная компания - ПАО «Дальневосточное морское пароходство», ПАО «Трансконтейнер», ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», АО «Объединенная зерновая компания». Кроме того, у группы есть активы в нефтегазовой отрасли, телекоме, инфраструктурном строительстве, а также венчурные инвестиции, в том числе за рубежом (самая известная - Virgin Hyperloop One).
Олег КЛИМЕНКО.
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