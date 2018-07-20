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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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За два-три дня пребывания в Приморье иностранный турист тратит около 1,3 тыс. долларов
В Приморском крае ежегодно наблюдается стабильный рост турпотока – как российского, так и иностранного, что оказывает мультипликативный эффект на экономику края и позволяет охватить объемный перечень организаций малого и среднего бизнеса. О том, какой именно положительный эффект приносит краю развитие туротрасли, обсудили в рамках пресс-конференции.
По мнению экспертов туристического сообщества, экономический эффект от развития туризма оказывает значительное влияние на развитие Владивостока и Приморского края в целом. Наблюдать изменения можно сразу по нескольким направлениям – налоговым поступлениям в бюджет, развитию малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест, а также появлению новых объектов туристической инфраструктуры и общему благоустройству городской и муниципальной среды, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Как сообщили в департаменте туризма края, общий налог от туротрасли – средств размещения и туристских компаний – без учета социальных выплат за последние полтора года составил 5,3 миллиарда рублей.
«Общий объем налоговых поступлений без учета социальных выплат за 2017 год составил более 3,5 миллиардов рублей, а в первой половине 2018 года – чуть более 1,8 миллиарда рублей. Такие колоссальные поступления в бюджет стимулируют нас к совершенствованию имеющихся объектов туристической инфраструктуры, транспорта и сферы услуг. Это повлечет за собой переход на новый, более высокий уровень развития туриндустрии и запустит механизм беспрерывной работы туристической сферы на развитие края и улучшение условий жизни самих жителей», – подчеркнул директор департамента туризма Константин Шестаков.
По мнению главы ведомства, экономический эффект от развития туристической отрасли демонстрируют не только налоговые поступления в бюджет, но и показатель того, что есть определенная отдача в туристический сектор экономики за счет развития объектов транспортной инфраструктуры и улучшения облика самого города. За последний год объем инвестиций в туринфраструктуру региона составил около 3,3 миллиарда рублей, а только за семь месяцев текущего года – чуть менее 4 миллиардов рублей внебюджетных инвестиций. В то же время наблюдается активность предпринимательского сектора, на деятельности которых увеличение туристического потока сказывается самым благоприятным образом
Наблюдать положительные изменения можно в отношении деятельности различных предприятий малого и среднего бизнеса – средств размещения, транспорта, мест общественного питания, сувенирных и продуктовых магазинов, а также туристических компаний.
В коллективных средствах размещения, которых во Владивостоке насчитывается уже более 1200, наблюдается почти стопроцентная сезонная загрузка за счет пребывания иностранных гостей. В гостинице «AZIMUT Отель Владивосток» первое место по прибытию занимают корейские туристы – рост количества показывает 130% за последний год. Известная сеть отелей собирается в дальнейшем стабилизировать все туристические иностранные рынки.
«Поводов приехать во Владивосток становится все больше: это и экскурсии, и деловой туризм, и событийные мероприятия. Мы видим, что транспортная логистика становится все интереснее, открываются новые чартерные и регулярные рейсы, визовый режим стал более удобным. В целом, мы понимаем географию нашего туриста, видим действия в отношении привлечения туристов и то, что объем иностранного туристического потока непрерывно растет, поэтому с уверенностью смотрим в будущее. Сегодня мы занимаемся проработкой российского направления, важно понимать, что нужно и нашим туристам тоже», – рассказала менеджер по продажам AZIMUT Отель Владивосток Ирина Смирнова.
Управляющая гостиницей Astoria Анастасия Антропова отметила, что в отеле практически вне зависимости от сезона наблюдается стопроцентная заполняемость, ресторан ежедневно посещают почти 300 человек.
По словам председателя совета директоров NOVIK Country Сlub Александра Зубко, по его подсчетам, за два-три дня пребывания в крае иностранный турист тратит около 1,3 тысячи долларов, тогда как в путешествиях по миру средний показатель составляет примерно тысячу долларов за две недели.
«Для бизнеса туризм – это самый быстрый доход и моментальная занятость. Многие не ожидали такого наплыва, рост туристического потока – серьезный и значимый показатель, который заставляет нас мобилизоваться и направлять все силы на то, чтобы обеспечить достойный прием и поддерживать интерес наших гостей. Мы создали академию гостеприимства, чтобы в первую очередь обеспечить достойный уровень приема туристов. Многие сейчас недовольны тем, что в городе много иностранцев, однако именно они позволяют развиваться малому и среднему предпринимательству, и как следствие – приносить экономическую выгоду региону», – отметил Александр Зубко.
Генеральный директор ООО «Владивостокский морской терминал» Валерий Нагорный подчеркнул, что развитие круизного туризма также оказывает комплексный эффект на развитие экономики, ведь каждый приход лайнера охватывает значительную часть категорий туристического предпринимательского сектора.
«Туризм как отрасль экономики начала развиваться в крае сравнительно недавно. Если сравнивать, Национальная организация туризма Кореи существует с 1965 года, и, конечно, у них уже четко отлажена система оценки вклада в экономику и не возникает вопрос, а нужен ли туризм, потому что все осознают, что нужен. Все понимают, что турист не только живет в гостинице и структура расхода у него довольно обширная. Что касается конкретно круизного туризма, то есть своя специфика, конечно. Это стандартный набор: транспортные услуги, магазины и экскурсионные услуги, за исключением услуг гостиницы, но и здесь оператор пассажирского судна несет свои затраты, которые в дальнейшем идут на улучшение нашей инфраструктуры. Мы понимаем, что прибытие круизного судна – это разовая качественная концентрация туристического спроса, поэтому за круизного туриста все борются во всем мире», – отметил директор терминала.
В свою очередь, эксперты уверены в том, что для понимания положительного эффекта нужна системность и целостность работы за счет активного взаимодействия участников туррынка. Помимо этого, важно четкое понимание, на что направлено развитие туриндустрии. Председатель совета директора Тихоокеанского туристического союза Татьяна Заречнева считает, что главная проблема недооценки значимости туризма заключается в том, что жители не ощущают возврата налогов от туризма, поэтому не могут объективно оценить ценность данной отрасли для их жизни.
«Туризм должен развиваться не для того, чтобы отдельные компании зарабатывали деньги, а для того, чтобы сделать жизнь людей лучше. У города и у края, в идеале, должна появиться единая маркетинговая стратегия по развитию туризма, в ходе которой будет сформирован бренд, на который можно будет ориентироваться и людям, и туристам, и тем, кто непосредственно развивает туризм в крае. Это будет своего рода основой для осознания туристической индустрии в Приморье – она должна быть понятной», – считает Татьяна Заречнева.
Напомним, Приморский край – самый популярный туристский регион Дальнего Востока и один из самых популярных в России после Москвы и Санкт-Петербурга. С каждым годом интерес российских и зарубежных путешественников к краю заметно увеличивается, о чем красноречиво говорят показатели въездного туристского потока. Так, по итогам 2017 года общий прирост на внутреннем и въездном направлениях составил 30%. Край посетили свыше 3,5 миллионов российских гостей и около 620 тысяч зарубежных туристов. А за шесть месяцев этого года гостями края стали свыше 310 тысяч иностранцев.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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