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Вторник| 21 Августа, 01:15 |
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Во Владивостоке будут сносить двухэтажные бараки
Новая программа по ликвидации аварийного жилья будет распространяться на дома, построенные с 1940 по 1970 годы. Об этом журналистам сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев.
Во Владивостоке из 26 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2012 года, расселено 464 человека, проживавших в 194 жилых помещениях. После 1 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу признан 71 дом.
«В новой программе будем продолжать сносить двухэтажные бараки постройки 40-70-х годов, вот еще их мы до конца не расселили, и в основном программа будет направлена как раз на эти дома», - сказал министр.
Сегодня в России есть старые аварийные дома на 12, 16, 18 квартир. Их снос будет проходить в рамках национального проекта, программа будет продолжена с января 2019 года, уточнил министр.
Прежняя программа расселения аварийного жилья была рассчитана до конца 2017 года. Но поскольку были выявлены дополнительные дома, подлежащие расселению, работа фонда была продлена еще на год.
Сейчас разрабатывается новая программа, которая подразумевает постоянно действующий механизм ликвидации аварийного жилья. Он будет связан с выделением субсидий на приобретения нового жилья. Соответствующий законопроект подготовлен Минстроем в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и уже внесен в правительство.
Работу по расселению аварийного жилья ведут Фонд содействия реформированию ЖКХ и Минстрой России. Расселяются дома, признанные аварийными до 1 января 2012 года. По данным фонда, с 2008 года расселено 15,7 миллиона кв. м аварийного жилья.
По информации «Российской газеты»
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