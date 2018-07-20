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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 21 Августа, 01:15 |
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Консульский городок войдет в Атлас инвестиционных проектов во Владивостоке
У Владивостока большие планы на будущее, и свой значительный вклад в развитие вносят инвесторы. Им в помошь специалисты муниципального Центра развития предпринимательства сегодня разрабатывают атлас инвестиционно привлекательных проектов. Об этом рассказал начальник управления по реализации проектов и поддержке гражданских инициатив Кирилл Батанов.
«Любому инвестору – нашему соотечественнику или иностранному бизнесмену – требуется комплексная информация о перспективных проектах города. Наш атлас будет содержать в себе всё необходимое для принятия правильного решения, – рассказал Кирилл Батанов. – Мы, в свою очередь, гарантируем инвесторам прозрачные правила ведения бизнеса и сопровождение реализации инвестпроектов».
Среди проектов атласа – Парк Минного городка, городские пляжи, создание Консульского городка, многоуровневые парковки и многие другие. В числе потенциальных инвесторов проекта администрации города – резиденты Свободного порта Владивосток, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Также отметим, многие руководители крупнейших промышленных предприятий города, представляющих судостроение и судоремонт, пищевую и перерабатывающую промышленность, автомобилестроение, а также представители научного сообщества, депутаты думы приморской столицы входят в Совет по развитию промышленности во Владивостоке и Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам города. Социальные платформы созданы по поручению главы города с целью объединения идей и предложений тех, кто имеет практический опыт управления в реально работающем секторе экономики, бизнеса и науки на благо развития Владивостока.
Напомним, президент Владимир Путин поставил перед субъектами Дальневосточного федерального округа задачу к 2020 году войти в ТОП-30 Национального рейтинга состояния инвестклимата. Виталий Веркеенко на прошлой неделе принял участие в заседании Совета председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов при Законодательном Собрании Приморского края, темой которого было улучшение инвестиционного климата в регионе.
«Перед всеми нами стоят серьезные задачи – улучшить деловой инвестиционный климат, синхронизировать действия всех имеющихся институтов развития», – сказал глава города.
Виталий Веркеенко рассказал о тех мерах поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности во Владивостоке, которые уже реализуются городскими властями – в дополнении к преференциям, установленным федеральным законодательством. Так, администрация города, выполняя требования закона «О свободном порте Владивосток», всего за семь дней выдает разрешения на строительство (при условии предоставления полного пакета документов и соответствия документов законодательству). Для резидентов Свободного порта установлена льгота по земельному налогу.
Также администрацией подготовлен список объектов, предлагаемых для заключения концессионных соглашений: это значит, бизнес может выбрать любой из них, просчитать вложения и доходы и принять участие в конкурсе на заключение концессионного договора с администрацией на взаимовыгодных условиях.
Анастасия Котлярова (фото)
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