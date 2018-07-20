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На дороге игорной зоны "Приморье" "встало" поселение, возраст которого 2800-2200 лет
Корпорация развития Приморского края продолжает строительство новых объектов транспортной и инженерной инфраструктуры на территории интегрированного развлекательного курорта «Приморье». Следующим этапом проекта станет создание автомобильной дороги протяженностью более двух километров. Ранее здесь было обнаружено древнее городище, поэтому прежде чем начать строительство, специалисты проведут специальные археологические раскопки.
Как сообщили в корпорации, сейчас на площадке развлекательного курорта «Приморье» ведутся работы по обеспечению инфраструктурой одного из трех строящихся объектов – гостинично-развлекательного комплекса Naga Vladivostok.
«Новый объект находится в активной стадии строительства, в связи с чем корпорация, со своей стороны, занимается созданием объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. Ранее на этом участке были проведены изыскания и возникла необходимость осуществить спасательные археологические работы на одной из частей автодороги», – отметил генеральный директор Корпорации развития Приморского края Игорь Трофимов, подчеркнув, что задача структуры – сделать все для сохранения исторического наследия края.
По его словам, необходимые разведочные работы уже провел Научно-производственный центр историко-культурной экспертизы. Обнаруженный памятник определен как поселение янковской археологической культуры раннего железного века, возраст его составляет примерно 2800-2200 лет. Впервые памятник был описан в 1926 году – на его поверхности были обнаружены многочисленные фрагменты керамики и каменное орудие, раковины, кости животных, а также места стоянки древних поселений.
«Раскопки с полным изъятием артефактов начнутся в конце августа. Общая площадь работ составит более 17 тысяч квадратных метров – это сектор 4 автодороги, находящийся на границе с участком компании Naga вдоль озера Черепашье. Сейчас на площадке проводятся подготовительные работы: покос травы, расчистка территории, размещение городка по археологическим исследованиям и раскопкам, разметка секторов культурного слоя», – сообщили специалисты.
По предварительным данным, работы займут не более 3,5 месяцев. По согласованию с корпорацией, на месте археологических раскопок можно будет проводить видео- и фотосъемку.
Отметим, в данный момент подрядчик корпорации также готовится к завершению строительства автодороги сектора 3 длиной в один километр. Работы будут вестись в течение месяца и завершатся в начале сентября, как раз к проведению Восточного экономического форума. Уже начато устройство строительного городка и геодезической разбивочной основы.
«По результатам работ дорога будет покрыта вторым слоем асфальта – это технологически правильное решение с точки зрения качественного строительства. Также будет заасфальтировано дорожное кольцо-развязка», – сообщили в корпорации.
Напомним, Корпорация развития Приморского края является девелопером проекта интегрированного развлекательного курорта «Приморье». Организация занимается обеспечением инженерной инфраструктурой резидентов курорта, привлечением инвесторов, предоставлением прав на земельные участки для реализации инвестиционных проектов, контролем исполнения работ, а также осуществляет всеобъемлющую поддержку инвесторов проекта.
По словам вице-губернатора региона Андрея Ларина, власти края максимально заинтересованы в реализации плана по развитию ИРК «Приморье».
«Данный проект имеет большое значение для социально-экономического развития края, поэтому Администрация региона и девелопер проекта – Корпорация развития Приморского края – будут прикладывать все усилия для его реализации и завершения строительства в сроки, прописанные в генеральном плане инвестпроекта. Мы нацелены на создание максимально комфортных условий для работы инвесторов и готовы оказывать комплексную поддержку нашим партнерам, реализующим туристические проекты на территории региона», – подчеркнул замглавы края.
Досье "Дальневосточного капитала": интегрированный развлекательный курорт «Приморье» на сегодняшний день – самый масштабный туристический проект на Дальнем Востоке. В данный момент здесь открыто казино с гостиницей Tigre de Cristal, ведется строительство еще трех крупных объектов – Naga Vladivostok, Selena и Sun. Кроме того, над своим проектом работает новый резидент ИРК «Приморье» – компания «Шамбала». Предполагается, что в целом на территории игорной зоны будет создано не менее 12 отелей с ресторанами и казино, а также объекты развлекательного типа. Реализация проекта позволит создать не менее 6 тысяч дополнительных гостиничных номеров, более 20 тысяч рабочих мест.
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