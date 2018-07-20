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Во Владивостоке заработали два "умных" светофора
На одном из самых сложных транспортных узлов города запущена адаптивная система управления светофорами. В «умный» режим работы переведены светофоры, регулирующие движение автотранспорта на перекрёстке улицы Русской и проспекта 100-летия Владивостока. Приоритет движения предоставляется участку с наибольшей нагрузкой, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Как сообщили в управлении дорог и благоустройства, на перекрестке установлено всё необходимое оборудование: смонтированы стойки и проложены дополнительные кабели для подключения к электросетям, установлен контроллер и 9 датчиков движения, которые считывают количество транспорта со всех направлений, входящих в перекрёсток, и в автоматическом режиме передают на контроллер для предоставления приоритета движения тому или иному участку. Совместно с японскими партнёрами - компанией «Киосан Электрик» - отлажены режимы работы оборудования с учётом особенностей перекрёстка и мониторинга движения транспорта.
«Все работы по внедрению пилотного проекта системы завершены. И уже есть первые результаты. Так, практически полностью исчез традиционный транспортный затор со стороны автовокзала. Специалисты продолжают мониторинг, анализируют изменения в плотности транспортных потоков по каждому из направлений», - отметил Максим Акульшин, заместитель начальника управления дорог и благоустройства.
Напомним, Владивосток – третий город в России после Москвы и Воронежа, где реализуется совместный российско-японский проект по внедрению «умных» светофоров. Ожидается, что адаптивная система поможет снизить транспортные заторы и сократит время прохождения перекрёстка на 40 процентов.
В случае успешной реализации пилотного проекта масштаб внедрения системы «умных» светофоров может быть увеличен и такие технологии появятся и на других участках дорог приморской столицы. По мнению главы города Виталия Веркеенко, Владивосток должен стать самым успешным примером российско-японского сотрудничества.
«Владивосток занимает особое место и в развитии российско-японских отношений. Это город президентского внимания не только в России, но и в Стране восходящего солнца, ведь активизация нашего сотрудничества началась после второго Восточного экономического форума, когда премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил Владимиру Путину сделать Владивосток еще прекраснее и комфортнее. Со страной восходящего солнца нас связывает не только географическая близость, но и исторически сложившиеся тесные связи. Удобная логистика, прямое авиасообщение, льготы для резидентов Свободного порта Владивосток и региональных инвестпроектов позволят быстро и эффективно реализовывать совместные проекты в столице Приморья. Уверен, что перекрестный Год России и Японии будет отмечен новыми совместными проектами. Владивосток должен стать самым успешным примером российско-японского сотрудничества», - подчеркнул Виталий Веркеенко.
Анастасия Котлярова (фото)
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