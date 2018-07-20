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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 21 Августа, 01:15 |
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Во Владивостоке в целях безопасности рядом со следственным изолятором запретят стоянку
На участке дороги от Партизанского проспекта до улицы Нерчинской, проходящей рядом со следственным изолятором № 1, установят знаки «Стоянка запрещена». Нарушителям будет грозить не только штраф, но и эвакуация транспортного средства, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
В управлении дорог и благоустройства администрации города пояснили, что установка запрещающих знаков связана с организацией дорожного движения на данном участке, а также в целях безопасности жизни и здоровья граждан.
«Здесь будут установлены знаки 3.27 «Остановка запрещена» вместе с дополнительными информационными табличками 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.2.1 «Зона действия». Зона действия знаков будет распространяться на 100 метров от Партизанского проспекта и на 50 метров от улицы Нерчинской по направлению движения автотранспорта», - пояснили специалисты.
Администрация приморской столицы просит автолюбителей быть внимательными за рулем и соблюдать требования дорожных знаков.
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