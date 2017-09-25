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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 26 Сентября, 09:31 |
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Дмитрий Медведев дал поручения по дальневосточным плавбазам
Поручения даны по итогам встречи с рыбопромышленниками на Сахалине: «Минтрансу России (М.Ю.Соколову) проработать вопрос о возможности включения судов специального назначения - плавзаводов и плавбаз в Российский международный реестр судов».
Напомним, что "в настоящее время плавзаводы, которые принимают сырье в районах промысла, по документам относятся и к рыбопромысловым судам, и к судам специального назначения. "Двойственный статус" приводит к тому, что компании вынуждены выполнять все требования, предусмотренные многочисленными международными конвенциями для судов международного мореплавания и морской перевозки грузов, - доложили на встрече с премьером рыбаки. - В итоге судовладельцы несут значительные дополнительные расходы, что невыгодно их бизнесу. Освидетельствование любой плавбазы на класс обходится судовладельцу в полмиллиона долларов, при этом он вынужден держать в штате компании дополнительных специалистов. Кроме того, отсутствие плавзаводов и плавбаз в РМРС исключает их участие в льготной программе стимулирования обновления и развития российского флота по линии Минтранса».
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