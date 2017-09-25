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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 26 Сентября, 09:31 |
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Генконсульство США продолжает 25-летнюю историю дипломатических миссий во Владивостоке
Генконсульство США, открытое 22 сентября 1992 года, продолжает историю предыдущих дипломатических миссий США во Владивостоке. Первый американский консул получил назначение во Владивосток в 1875 году, и первое консульство США работало в городе до 1923 года. Второй раз консульство США было в открыто 1941 году, во время Второй мировой войны, и функционировало до 1948 года.
«Мы гордимся тем, что Генконсульство США является наследником американской дипмиссии, работавшей на Дальнем Востоке во времена тяжелейшего испытания для народов наших стран, - говорит Генконсул США во Владивостоке Майкл Кийс – Через Владивосток прошла почти половина всех грузов по программе Ленд-лиз. И я неоднократно встречал людей, которые вспоминают это время как символ того, что наши народы способны творить великие дела, когда они работают вместе».
«Отношения между США и Россией переживали полосы взлетов и падений, но даже в самые тяжелые времена мы продолжали искать точки соприкосновения, - продолжает Майкл Кийс. – Поэтому 22 сентября я обязательно подниму тост за то, чтобы Генконсульство продолжало работать во Владивостоке долгие годы и за то, чтобы мы стали свидетелями очередного периода сотрудничества, взаимопонимания и добрососедства. Годы, прошедшие со дня основания консульства, показывают, как много мы можем сделать, и насколько лучше наш мир, когда мы работаем вместе».
«Главный итог нынешнего юбилея – то, что прошедшие 25 лет были, по большому счету, временем сотрудничества США и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и консульство выступало связующим звеном в этом движении навстречу друг другу, - продолжает Генеральный консул Майкл Кийс. – Мы способствовали общению бизнесменов, политиков, военных, ученых в рамках различных саммитов, конференций, форумов. Одно из главных достижений консульства – это программы народной дипломатии. Благодаря им наши народы узнавали и продолжают узнавать друг друга. И это движение навстречу, попытки понять друг друга – залог нашего будущего».
Неоднократные обладатели Кубка Стенли Даг Браун и Вячеслав Фетисов после мастер-класса с юными хоккеистами Владивостока.
Космонавты Александр Баландин и Элвин Дрю – гости Владивостокского международного кинофестиваля.
Капитан американского военного корабля на праздновании Дня Победы во Владивостоке.
Тренер НБА Том Ньюэлл передает секреты баскетбольного мастерства юношеской команде «Спартак-Приморье».
Чемпион мира по баскетболу на колясках Трупер Джонсон с участниками мастер-класса.
Группа Filliagar выступает на фестивале V-ROX.
Питер Фрейзингер, дирижер из Бостона с учениками детской музыкальной школы.
Художники Джон Кудрявцев и Дэрил Кейгл на открытие совместной выставки карикатур.
Майкл Кийс, Генеральный консул США во Владивостоке выступает на открытии выставки выдающегося российско-американского фотографа Нины Аловерт.
Дуэйн Шёнеман, создатель танцевального ансамбля инклюзивной хореографии REVolutions Dance общается с колясочниками Хабаровска.
Досье "Золотого Рога": С 1992 года в рамках различных программ обмена в США побывали сотни дальневосточников – от ученых и политиков до студентов и школьников. Консульство стояло у истоков создания Владивостокского международного джазового фестиваля, димписсия США постоянно сотрудничает с организаторами кинофестиваля Pacific Meridian, фестиваля классической музыки «Дальневосточная весна», фестиваля V-ROX других крупнейших культурных событий региона. Ежегодно в рамках проектов культурной дипломатии, которые консульство проводит с местными партнерами, на Дальний Восток приезжают музыканты и актеры, танцоры и участники паралимпийских игр, профессора и тренеры, фотографы, художники, ученые, журналисты, режиссеры, дизайнеры и другие представители народа США. Цель этих программ – дать возможность американцам и россиянам встретится «лицом к лицу», узнать культуру и традиции, обменяться опытом, завязать партнерские отношения и связи. Приложением в данному пресс-релизу идет ряд фотографий, рассказывающих об истории совместных проектов. Консульство также регулярно публикует снимки о своих мероприятиях на своей странице в Facebook.
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