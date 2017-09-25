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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 26 Сентября, 09:31 |
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О новом тренде IT расскажут во Владивостоке
Сегодня ИТ-индустрия в очередной раз претерпевает очередной технологический скачок: переход к более распределенными приложениям, микросервисной архитектуре и гибким ИТ-моделям.
Гиперконвергенция (hyperconvergence) — это тип IT-инфраструктуры с программно-ориентированной архитектурой. Она тесно интегрирует вычислительные процессы, хранение данных,любые технологии «с нуля» объединяя и управляя с единой точки входа. Гиперконвергентные системы — это модульные системы, которые легко и быстро масштабировать до необходимых мощностей. Это новое понимание и видение ИТ-процессов, иной подход к хранению и защите информации. Мир меняется в сторону глобализации, и виртуализации. Из физических стоек и дисков, переходит в "облачные сервисы" и удаленное управление.
Пожелания пользователей:
1. Простота интеграции с существующими устройствами и процессами, без создания дополнительных объектов инфраструктуры или управления;
2. Простота масштабирования и гибкость в адаптации вычисления и хранения в соотношении с эффективностью;
3. Платформа, которая может поддерживать несколько приложений сегодня, и имеет возможность поддерживать «завтрашнюю» архитектуру приложений, микросервисов и контейнеров.
Поговорим об этом 28 сентября, Отель "Акфес Сейо".
Спикеры - Макаров Евгений, директор по развитию Бизнеса компании "Акцент" (Владивосток), Станислав Рыпалов, ведущий системный инженер Cisco (Новосибирск).
Участие бесплатное.
Регистрация по телефону +7-902-528-25-19,
e-mail: z.ostropoltseva@acvl.ru,
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