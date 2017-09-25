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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 26 Сентября, 09:31 |
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Должен ли Восточный экономический форум проходить во Владивостоке?
На сайте Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока завершился онлайн опрос «Восточный экономический форум – это…».
Так, согласно результатам опроса, 63 процента респондентов считают, что место для проведения Восточного экономического форума выбрано удачно. При этом 24 процента опрошенных проголосовали за то, чтобы каждый год форум проводился в новом дальневосточном регионе.
Восточный экономический форум - это, прежде всего, площадка для презентации регионами своих проектов российскому и иностранному бизнесу. Об этом говорят 42 процента респондентов. Почти равное количество участников опроса назвали ВЭФ площадкой для межгосударственных контактов на высшем уровне по повестке развития Дальнего Востока, а также для выработки новых решений для ключевых задач развития макрорегиона на экспертном уровне. За такие варианты проголосовало 24 процента и 21 процент опрошенных, соответственно.
Почти половина принявших участие в опросе уверены, что форум можно считать успешным, если представленные проекты нашли своих инвесторов. Еще одним важным критерием успеха проведения форума, по мнению участников опроса, являются достигнутые на государственном уровне договоренности по повестке развития Дальнего Востока.
Треть респондентов уверена, что лидирующую роль на форуме должны играть российские инвесторы, так как именно им предстоит развивать Дальний Восток. При этом, по мнению 24 процентов опрошенных, площадка форума предназначена для того, чтобы познакомить иностранных инвесторов с новыми преференциями, предоставляемыми им в макрорегионе. Чуть меньше – 22 процента считают важнейшими игроками на форуме иностранные правительственные делегации, так как решения о крупных инвестициях принимаются на государственном уровне.
8% проголосовавших считают, что форму можно назвать успешным, если в нем принял участие Президент России Владимир Путин.
В опросе приняли участие 205 человек.
Напомним, Восточный экономический форум учрежден Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. В 2017 году форум прошел во Владивостоке в третий раз
В этом году на полях форума были заключены 217 соглашений на сумму порядка 2,5 трлн рублей. Насыщенной была и программа ВЭФ. Общее количество состоявшихся мероприятий деловой программы форума – более 80 сессий разного формата. В рамках деловой программы на форуме прошли презентации 34 инвестиционных проектов на общую сумму инвестиций - 1,5 трлн рублей.
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Если во владике вэф проводить не будут то город сгниет, все стройки остановятся и наступит полный колхоз(с учетом что совок еще не выветрился).
А шо петербургский экономический форум только для Питера?
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