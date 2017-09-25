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20 Сентября 2017, 18:25 | Регион сегодня |

На фестивале "Золотая пчела Приморья" победитель продал весь мед за пару часов

16 сентября в Лучегорске Пожарского района Приморского края состоялся самый сладкий праздник - II Фестиваль мёда "Золотая пчела Приморья".

Его инициаторами выступили общественники из потребительского кооператива народных промыслов и ремёсел «Дары Велеса», которые нашли поддержку у администрации района, Социально-экологической организации «Первоцвет», Центра детского театрального искусства «Сорванец».

С раннего утра 16 сентября II Фестиваль «Золотая пчела Приморья» «зажжужал» многоголосицей разнообразных творческих площадок. Первыми разместились за столами участники ярмарки-выставки продукции пчеловодства. В ярких оранжевых фартуках с эмблемами фестиваля они увлеченно делились с покупателями своими знаниями о пчелопродукции, потомственный пчеловод,  Александр Кулик даже инструкцию по приготовлению и применению пчелиного подмора заранее распечатал:

 - Липовый и цветочный мёд, пчелиный подмор, прополис, воск, пыльца пчелиная, всё полезно! Мой отец прожил 95 лет и ни разу не был в больнице! И мне уже 78, а я не только пасеку держу, но и на охоту хожу, – улыбается мужчина, которому можно дать разве что 65 лет.

Рядом его коллеги из Лучегорска, Новостройки, Верхнего Перевала, Емельяновки, Пожарского и даже Красного Яра. Представители общины «Тигр» отметили, что их руководитель Владимир Ширко ввел в традицию угощать мёдом школы и детские сады северных сел, а также социальные учреждения.

Природа подарила гостям фестиваля солнечную погоду, а организаторы и добровольцы праздника - прекрасное настроение. В этот день на парапете «зажигали» воспитанники детской театральной студии «Сорванец» (руководители В.И. Колобова и Л.И. Колобова), став на время праздника пчелками, медведем, Машенькой и другими персонажами детских сказок, радуя зрителей театрализованной мозаикой из чудесных номеров.

- В этом году фестиваль мёда, конечно же, получился более масштабным и ярким, - отмечает глава Пожарского района Станислав Филатов, -  Представлено больше пчелиной продукции, собралось больше пчеловодов. Я желаю, чтобы эти пчелиные традиции у нас в районе продолжались и шли только по нарастающей!

Председатель Думы Пожарского района Николай Борик убежден, что мёд - это символ добра, мира и радости, уюта и тепла в доме. И Пожарский мёд, может и должен вернуть былые позиции - продвигаться вглубь страны и за её пределы.

- Именно для продвижения продукции пчеловодства, объединения производителей меда с целью решения общих проблем, был создан в феврале 2017 г. наш потребительский кооператив народных промыслов и ремёсел «Дары Велеса» - поясняет председатель правления Игорь Гребень, - А такие фестивали помогают решать эти задачи, ведь потребительский кооператив является некоммерческой организацией. Идею фестиваля меда вновь поддержал WWF России. Сейчас нас, пчеловодов и экологов очень беспокоит ситуация с вырубкой липы. Не смотря на все обращения жителей Дальневосточного региона в правительство и министерства РФ (включая четырех губернаторов), её до сих пор не внесли в перечень запрещенных к рубке деревьев, а ведь 1 дерево липы дает 15 кг нектара! Цена этого сладкого дара природы практически равнозначна пиломатериалу из этого же дерева. К тому же, чтобы получить одно деловое бревно, лесорубы спиливают 4-5 деревьев, так как большая часть лип с дуплами. Вот и вся экономика: или один раз спилить, или пользоваться недревесной продукцией леса многие годы...

Ароматный липовый мёд может стать трендом всего Приморского края, убеждены общественники. Именно его наиболее охотно закупают на западе России и зарубежные партнеры. И во время голосования многие народные дегустаторы именно липовый отмечали как «Самый вкусный мёд». В этом конкурсе в безусловные лидеры вышел продукт пчеловода Р. Черникова (п. Лучегорск), на втором месте мёд А. Кулик (п. Лучегорск). Лишь на один голос от него отстал М. Гнатко (с. Новостройка). Поощрительный приз у Л. Ступина (с. Верхний Перевал).

- Два с половиной куботейнера продал мёда за пару часов! Даже не ожидал… – Радуется победитель конкурса народного голосования Руслан Черников. –– И, широко улыбаясь, добавляет, - в следующем году обязательно приму участие в фестивале, очень понравилась атмосфера медового праздника!

На другой творческой площадке комиссия в составе представителей от ПК «Дары Велеса», администрации Пожарского района и управления культуры подводили итоги конкурса-дегустации «Медовая кулинария». На столе участниц запеченные яблоки и медовые колобки, овсяное печенье с медом и медовая горка.

- Женщины очень постарались и выбрать было лучшее блюдо не просто, вся выпечка на меду очень вкусная - отметила Любовь Голоха, председатель конкурсной комиссии.

Из десяти участников конкурса «Медовая кулинария» семь мастериц от Пожарского клуба "Ветеран" (руководитель Наталья Савватеева). Это общественное объединение стало победителем в номинации «Самый активный участник конкурса». В других кулинарных номинациях победителями стали: Т. Киселева, О. Глушок, А. Белоцерковская, а Раиса Ли из с. Красный Яр порадовала гостей таежным напитком, завоевав победу в номинации «Лучший напиток»

Натуральный мёд - хорош во многих блюдах, к тому же он прекрасно сочетается с традиционным русским напитком - Иван-чаем, которым с удовольствием угощались и взрослые и дети. Член Совета потребительского кооператива «Дары Велеса» Андрей Федак с удовольствием отвечал на многочисленные вопросы гостей своей площадки:

- Во-первых, ферментированный Иван-чай обладает общеукрепляющим действием. Он полезен для организма, является профилактикой от многих болезней. Во-вторых, он не содержит кофеина, пуриновой и щавелевой кислот. Зато витамина С в 6 раз больше, чем в лимоне! Наши предки пили именно чай из кипрея с мёдом и были здоровы, поэтому чайную традицию надо возвращать!

Рядом работали мастер-классы по изготовлению свечей из вощины и народных куколок, которые провели добровольцы-мастера Ольга Дудина и Елена Меньшакова. Причем, увлеченно занимались не только дети, но и взрослые, включая мужчин.

А мальчишки из детской театральной студии «Сорванец» так наловчились печь блины, что их старший наставник Татьяна Киселева едва успевала замешивать тесто.

Этот яркий фестиваль дал старт районной акции «Дорогой меда: от прадедов к детям!», которая проводится в рамках одноименного проекта - победителя Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел». Совместно с экологической организацией «Первоцвет» и краеведческим музеем жители Пожарского района расскажут свои семейные истории, связанные с пчеловодством. А школьники и малыши познакомятся с удивительными героями медового дела – пчелами, их друзьями и даже врагами. Кстати, это знакомство состоялось уже на фестивале. Юные театралы подготовили для детей и взрослых увлекательные игры о меде и липе. На праздник многие детишки пришли в ярких «пчелиных» костюмах, за что получили сладкие призы и сувениры от главных героев фестиваля – Медведя-сладкоежки и Пчёл-тружениц. Эти милые сказочные персонажи станут главными экскурсоводами по увлекательному маршруту «Дорогой мёда», а это значит, что впереди пожарцев и гостей Лучегорска ждут новые открытия, интересные истории и такие же сладкие праздники, как фестиваль мёда!

Арина Севостьянова.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: Золотая пчела Приморья  фестиваль 


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