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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 26 Сентября, 09:31 |
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В Приморье открылась 25-я выставка "Строительство"
В насыщенной деловой программе – мастер-классы, семинары, «круглые столы», интересные как профессиональным застройщикам, так и рядовым гражданам.
25-я выставка «Строительство» начала свою работу в Терминал-Экспо. В церемонии открытия принял участие вице-губернатор Приморского края, председатель оргкомитета выставки Эдуард Портнов.
Эдуард Портнов отметил, что выставка «Строительство» стала хорошей традицией в крае.
«Здесь мы каждый год представляем всё лучшее и передовое, что появляется в отрасли. Власти региона делают все для того, чтобы предприятия строительного комплекса развивались и могли выполнять свои самые смелые задачи», – отметил заместитель главы региона.
Вице-губернатор добавил, что сегодня в Приморье принят ряд нормативных актов, в том числе ТОР и СПВ, которые позволяют привлечь и эффективно использовать инвестиции на площадках края.
«Итог подобных мероприятий – формирование доверия между всеми участниками строительного рынка, диалог между властью и бизнесом», – подчеркнул он.
Впервые в рамках выставки пройдёт экологический фестиваль GreenFest, в частности, впервые в России состоится мастер-класс по проектированию «пассивного дома» – с низким энергопотреблением и высоким уровнем энергосбережения. Также посетители выставки смогут принять участие в конкурсе рисунков «Мой экодом».
Посетители могут познакомиться с примерами самой разной застройки – от индивидуальных малоэтажных домов до высотных микрорайонов. На открытой площадке представлена современная спецтехника, оборудование для локальных очистных сооружений и многое другое. Также под открытым небом развёрнута выставка деревянных скульптур. Посетители могут не только увидеть готовые фигуры, но и понаблюдать за работой мастера.
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