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20 Сентября 2017, 19:27 | Регион сегодня

В Приморье дальневосточный леопард отметил масштабное новоселье

Уникальный научный и природоохранный комплекс появился на юге Приморского края

Здесь, в Хасанском районе, 20 сентября состоялось торжественное открытие новой усадьбы национального парка «Земля леопарда», которая на сегодняшний день станет главным центром по изучению дальневосточного леопарда в мире.

Новый центр разместился на участке в 5 га на окраине села Барабаш. На облагороженной территории находятся несколько зданий, вмещающих все необходимое для полноценной работы подобного учреждения. Помимо административного блока здесь расположены научные лаборатории, штаб оперативного реагирования, гараж с масштабным автопарком, служебный и гостиничный жилой корпус, музей, большой зал переговоров, помещения для лекций и так далее.

Поздравить сотрудников «Земли леопарда» с долгожданным новосельем приехали старые друзья и партнеры национального парка. Свое поздравление собравшимся направил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, его зачитала генеральный директор АНО «Дальневосточные леопарды» Елена Гангало.

«Центр строился три года. И, как говорится, наконец, мы построили!, - отметила Елена Гангало. - Благодаря поддержке всех уровней получился прекрасный объект – качественный и современный. Здесь мы видим в действии пример импортозамещения: использованы 50% отечественных материалов, работали отечественные проектировщики. Здесь будут трудиться научные сотрудники, смогут жить туристы, предусмотрены экотропы».

Важность работы учреждения и нового центра подчеркнул губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. Он отметил, что вместе с научными и природоохранными целями новый комплекс позволит успешнее решать и экологопросветительские задачи.

«Важно именно в детском возрасте закладывать любовь к природе, здесь для этого созданы все условия. Еще одна задача – экологический туризм, он набирает популярность в мире все больше и больше», – сказал Владимир Миклушевский.

Директор ФГБУ «Земля леопарда» Татьяна Барановская поблагодарила всех собравшихся и тех, кто оказывал помощь в создании новой усадьбы.

«Особую благодарность мы выражаем Минприроды России и АНО «Дальневосточные леопарды», без помощи которых строительство было бы не закончено, - сказала Татьяна Барановская. – Новый центр станет опорной точкой для новых научных и природоохранных достижений. Мы сможем достойно принимать здесь ученых со всего мира. При этом новая усадьба – это также своего рода и культурно-образовательный центр, где можно узнать все о природе юга Приморского края».

Самым красочным на церемонии оказалось поздравление от юных друзей национального парка. Школьники Хасанского района подготовили для сотрудников и гостей «Земли леопарда» яркую театрально-танцевальную постановку. Ребята представили зарисовки из жизни ученых и защитников природы, основная мысль которых сводилась к неразрывной связи природы и человека.

Кульминацией церемонии стала экскурсия по новому центру, в ходе которой гости познакомили с первой экспозицией музея «Земли леопарда». Она посвящена истории всех заповедников и национальных парков Приморского края, а также изучению редких животных и растений региона. Отдельный блок экспозиции рассказывает о каждом из дальневосточных леопардов, зафиксированных за 5 лет работы парка.

В ходе экскурсии по территории нового центра отдельное внимание было уделено его экологической безопасности и автономности. Для строительства использовались только экологически чистые материалы, а работу комплекса обеспечивает собственная газовая котельная, дизельный генератор и полностью автономные системы пожаротушения и очистки отходов.

СПРАВКА:

ФГБУ «Земля леопарда» было создано 21 мая 2012 года, в этом году отмечается первый юбилей. Под руководством учреждения находятся две соседствующие особо охраняемые природные территории, расположенные в юго-западной части Приморского края: государственный природный биосферный заповедник «Кедровая падь» (старейший заповедник Дальнего Востока, учрежден в 1924 году, входит во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО) и национальный парк «Земля леопарда». На организацию возложена задача чрезвычайной важности – защита и сохранение единственной в мире дикой популяции дальневосточного леопарда, самой редкой крупной кошки в мире. Общая площадь заповедника и национального парка – 282 тыс. га.

За 5 лет существования «Земля леопарда» добилась значительных результатов в деле сохранения уникальной природы этого уголка России. Благодаря успешному пресечению попыток браконьерства, эффективной работе по зимней подкормке копытных, основы кормовой базы хищных кошек, численность дальневосточных леопардов увеличилась и имеет тенденцию к дальнейшему росту. За относительно короткий срок, около 10 лет, популяция краснокнижной кошки выросла более чем в два раза, с 30 до 70 особей.

Как ученые считают леопардов? Масштабный фотомониторинг. С помощью 300 фотоловушек (самое большое количество автоматических камер в ООПТ России) фиксируются все передвижения леопардов, любые изменения во внешнем облике и жизненном цикле. Сотрудники национального парка знают всех своих подопечных «в лицо» и легко выявляют новичков. За годы наблюдений ученые впервые определили примерную численность пятнистых хищников, границы их обитания, получили информацию об их образе жизни и даже о взаимоотношениях между отдельными леопардами. С самого рождения леопарда пятна на его шкуре – так называемые розетки – образуют уникальный, неповторимый рисунок, свойственный только этому животному. Этот узор не меняется в течение всей жизни, как отпечатки пальцев у человека. Именно по этим пятнам ученые отличают одну особь от другой.

Каждому леопарду, зафиксированному фотоловушкой, присваивается идентификационный номер, например – Leo 5F, где цифра означает идентификационный номер, а буква – пол (male или female, самец или самка). Кроме того, леопардам дают и имена. Так специалисты национального парка работают по своей доктрине – «узнай, полюби, сохрани». Получая имя, леопард приобретает круг поклонников, которые внимательно следят за его жизнью, «транслируемую» фотоловушками. Уникальны не только пятна на шкуре, но и характер каждой кошки. Все они – личности, а у многих даже есть свой Хранитель леопарда, который дал имя пятнистой кошке.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: год экологии  Земля леопарда  Год ООПТ  нацпарк 


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