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Четверг| 20 Сентября, 23:38 |
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Лайнер Costa Fortuna впервые зайдет во Владивосток
Круизный сезон в Приморье подходит к завершению. Одним из последних в этом году судов, посетивших порт Владивостока, станет лайнер Costa Fortuna. Судно пришвартуется к причалу Морского вокзала в субботу, 22 сентября, в 13.00, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Как сообщают в департаменте туризма Приморья, Costa Fortuna пришвартуется к причалу Морского вокзала в 13.00. На борту лайнера находятся более 2800 пассажиров из Кореи, а также около 1000 членов экипажа.
Сразу после прибытия лайнера на видовой площадке Морвокзала начнется традиционная welcome-церемония, а в 14.00 первые пассажиры сойдут на берег и отправятся на экскурсии.
«На нижней площадке гостей встретят сотрудники Туристско-информационного центра, которые предложат путешественникам карты и путеводители с самыми интересными маршрутами по Владивостоку и Приморью», – отмечают в ведомстве.
Во время своего пребывания в городе гости познакомятся с основными достопримечательностями Владивостока: Корабельной набережной, Центральной площадью с памятником «Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке», Набережной Спортивной гавани, а также видовой площадкой на сопке Орлиная. Кроме того, в экскурсионную программу включено знакомство гостей с Приморским океанариумом, Владивостокским цирком, Приморской сценой Мариинского театра, набережной ДВФУ и другими туристскими объектами.
Уже по традиции на борт судна, заходящего в порт впервые, поднимется представительская делегация Приморья, чтобы поприветствовать гостей и капитана лайнера.
В 23.00 лайнер отшвартуется от причала Морвокзала. Следующим портом захода судна станет японский порт Канадзава.
Отметим, Costa Fortuna является четвертым лайнером компании Costa Crociere S.p.A. после Costa Victoria, Costa neoRomantica и Costa Serena, который посетит наш порт.
Добавим, круизный туризм – одно из наиболее перспективных направлений развития туристской отрасли Приморского края.
«На линиях круизного туризма стран АТР курсирует примерно 3 миллиона туристов. Наша задача – направить часть этого потока к нам. Для этого мы ведем работу по повышению узнаваемости Владивостока как места привлекательного для туристов. Причем стараемся заинтересовать и каждого туриста в Японии, Кореи, Китае, в отдельности, и организаторов круизов – крупных круизных и туристских операторов», – отметил директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков.
Напомним, круизный сезон 2018 года стартовал в Приморье в феврале. Лайнер Amadea, доставил в регион 556 туристов из Германии и Великобритании. Следующими к причалам Владивостокского порта швартовались круизные лайнеры Costa neoRomantica, Costa Serena, Diamond Princess, MSC Splendida.
Журнал "Дальневосточный капитал".
Фото – Глеб Ильинский («Приморская газета»)
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