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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 20 Сентября, 18:35 |
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Сингапуру предложили присоединиться к цифровому хабу на острове Русский
Вице-премьер РФ Максим Акимов предложил сингапурским компаниям присоединиться к российским проектам, реализуемым на Дальнем Востоке.
Речь идет о проектах по развитию портов, Северного морского пути, а также формированию цифрового хаба на острове Русский, где будет создан специальный административный район. «Хотел бы пригласить к участию в этой важной работе», – заявил на заседании Межправительственной Российско-сингапурской комиссии Максим Акимов.
Российский вице-премьер в ходе заседания выделил основные направления взаимодействия. Среди них – развитие портовой инфраструктуры, логистика, привлечение к проекту Северный морской путь, модернизация российских аэропортов, взаимодействие в сфере сельского хозяйства, сотрудничество в рамках информационных и цифровых технологий, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Напомним, сегодня прошло девятое заседание Межправительственной Российско-сингапурской комиссии под председательством Заместителя Председателя Правительства России Максима Акимова и заместителя Премьер-министра, Министра-координатора экономической и социальной политики Республики Сингапур Тармана Шанмугаратнама. Мероприятие состоялось в год 50-летия установления дипломатических отношений между странами и в преддверии визита Президента России в Сингапур.
Автор фото - Марина Божко.
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