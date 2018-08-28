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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 20 Сентября, 23:38 |
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Житель Приморья решил на себе испытать строительство и проживание в куполе
Житель Приморья Владимир Столяров оформил земельный участок по программе «Дальневосточный гектар» площадью около 5 гектаров в селе Тереховка Надеждинского района. На полученной земле он строит дом по купольной технологии – на сегодняшний день основная работа уже выполнена, ведутся отделочные работы. В перспективе Владимир планирует перебраться в новое жилище с семьей и обзавестись хозяйством, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«Это двухэтажный коттедж - обычный каркасный дом, только круглой формы. Такие весьма популярны на Западе, в США, Японии. У него самонесущая конструкция, то есть не требуются несущие стены и колонны», - рассказывает получатель «дальневосточного гектара» Владимир Столяров. Площадь основания дома – 145 квадратных метров. Жилая площадь всех помещений, включая второй этаж, – около двухсот. «Сейчас мы закончили обшивать дом снаружи, вскоре затянем пленкой, покроем черепицей, вставим 27 окон. Дом будет очень светлым. Строил дом я один, иногда тесть приезжал помочь. Все строительство заняло примерно месяц».
По словам Владимира Столярова, круглая форма была выбрана не случайно. Благодаря ей происходит экономия строительных материалов: купольный дом состоит из треугольных элементов, которые стыкуются между собой. Внутри дома - особая циркуляция воздуха, который не скапливается в углах, поэтому для отопления будет достаточно теплых полов. Это поможет существенно сэкономить на отоплении, считает Владимир. «В России такая конструкция встречается довольно редко и, как правило, используется для радиолокационных станций военного назначения, что обусловлено ее легкостью и прочностью. Считается, что при разрушении до 40% купол не потеряет своих несущих способностей. Так почему бы не использовать эти преимущества для строительства жилья? Главный минус конструкции – трудности в расстановке мебели из-за округлой формы стен», - поделился Владимир.
На сегодняшний день ведутся работы по утеплению конструкции, причем даже тут Владимир пробует новые материалы, такие как эковата. До конца месяца он ожидает поступления партии окон и планирует обшить строение черепицей. Параллельно ведется согласование прокладки подъездных путей к участку, а на подключение к центральному электроснабжению разрешение уже получено. По словам Владимира, пока нет центральных коммуникаций, используется солнечная батарея. «Её вполне хватает, чтобы обеспечить электричеством все основное – бытовую технику, телевизор, строительные инструменты. Для отопления здания планируем применить двухконтурную систему – на газу и солнечных коллекторах».
О ходе освоения участка Владимир Столяров рассказывает на своей странице в социальной сети Инстаграм. «С радостью поделюсь советом с другими гектарщиками. Сейчас у нас стройка. После дома я возьмусь за гараж. Основание сделаю квадратным, а верх – в виде пологого купола, чтобы гармония была… Строительство, говорят, состояние души! Я понял, что это действительно так. Честно говоря, мы сейчас ставим своего рода эксперимент. Изучаем все тонкости и нюансы строительства купольных домов. Если нам купольный дом понравится, если жить в нем будет удобно, уютно и комфортно, то попробуем занять пустующую нишу и предложить купольные дома жителям Приморья. Кроме того, есть идея попробовать себя в животноводстве. Закупим бычков мясной породы – здесь есть, где выпасать стадо», - поделился он.
Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем Востоке бесплатно. Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, через интернет с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.
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