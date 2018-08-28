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Приморцы защищают интересы дальневосточных пчеловодов на "Апиславии"
Таежный приморский мед распробовали в Москве на «Апиславии —2018». Вопрос сохранения главного медоноса Дальнего Востока — липы — был поднят Союзом пчеловодов Приморского края и WWF России на XXII Международном конгрессе пчеловодческих организаций «Апиславия — 2018»,
ХХII Международный конгресс «Апиславия — 2018» состоялся в Москве с участием специалистов пчеловодческой отрасли более 30 стран. Впервые за последние четверть века этот крупнейший форум, истоки которого берут начало в 1910 году, проходил в России. Речь шла о том, как сохранить и развить пчеловодство на территории страны, совместно решать проблемы и продвигать продукцию на рынки. Представителем одной из самых отдаленных территорий на конгрессе, благодаря поддержке WWF России, впервые стала делегация Союза пчеловодов Приморского края.
«Участие в «Апиславии» представителей с Дальнего Востока — действительно, важная веха. Как оказалось, не только заграничные гости, но и пчеловодческое сообщество страны в основном не имело представления о потенциале дальневосточного пчеловодства, о его главном ресурсе – уникальном липовом меде, о проблемах, связанных с вырубкой главного медоноса. Одновременно, благодаря поднятому вопросу сохранения лип Дальнего Востока удалось выяснить, что проблема с липой схожа и в других регионах, но дальневосточники более сплоченные и активнее продвигают свою позицию. Установленные на конгрессе связи должны позволить дальневосточникам занять достойное место среди коллег, укрепить общую позицию по сохранению липы, а качественному меду из тигриных краев – должное признание в профессиональной среде и обществе», — говорит Евгений Лепешкин, ведущий координатор лесных проектов Амурского филиала WWF России.
Интересы дальневосточных пчеловодов на «Апиславии» представляли члены Союза пчеловодов Приморского края Рамиль Еникеев, Андрей Сколов, Андрей Янчук, Арина Севестьянова, заведующий лабораторией пчеловодства Приморского НИИСХ, к. с. х. н. Максим Шаров и Евгений Хрустов из Союза пчеловодов и переработчиков Хабаровского края.
«Для каждого пчеловода Апиславия является значимым событием, это как для спортсменов чемпионат мира, так и Апиславия для пчеловодов. Здесь собрались представители 33 стран и всех регионов России. Это дало уникальный шанс познакомиться с новинками в области пчеловодства, современных исследованиях и разработках, «вживую» пообщаться с легендами российского пчеловодства и, в то же время, рассказать о себе, — говорит председатель Союза пчеловодов Приморского края Рамиль Еникеев. — Многие участники и гости «Апиславии» впервые попробовали дальневосточный липовый мед и отметили его уникальные вкусовые качества. При этом мы смогли донести до участников конгресса нашу экологическую составляющую. Я делал доклад о состоянии пчеловодства в Приморье, основной проблемой которого сейчас является вырубка липы. Евгений Лепешкин, WWF России, привел последние данные по возрастающему объему заготовки этого ценнейшего медоноса сверх официально разрешенного к рубке. После наших докладов в процессе общения с пчеловодами выяснилось, что такая проблема существует по всей стране: Башкирия, Чувашия, Кировская область, юг России – везде вырубают липу. Но если в других регионах все ограничивается пока протестами на уровне районов и написанием писем, то в плане взаимодействия по липе с федеральными органами власти, законодательной исполнительной ветвями, наиболее продвинутым оказался Приморский край. Поэтому мы предложили другим регионам присоединиться и действовать сообща. Потому что хотя мы боремся за то, чтобы запретили вырубку наших эндемичных пород – липа Таке, Маньчжурская, Амурская,— мы поняли, побывав на «Апиславии», что вопрос стоит гораздо шире и стоит говорить за все виды лип, которые произрастают на территории России».
К сожалению, до сих пор действенных мер по сохранению лип не принято. Экспорт древесины липы продолжает непомерно расти, многократно превышая официально разрешенный объем использования. В 2017 году объем экспорта древесины липы с Дальнего Востока, переработанной в доски, шпон и другие пиломатериалы (0,29 млн м3), превысил официальный объем заготовки ликвидной древесины в круглом виде (0,17 млн м3) почти в 1,7 раз. Для производства такого количества лесоматериалов в действительности было срублено не менее 0,95 млн м3 ликвидной древесины липы, что в 5,5 раз выше официального объема заготовки!
«Пчеловодстсво является одним из самых организованных видов недревесного лесопользования, и развития этой отрасли на Дальнем Востоке играет важную роль в устойчивом управлении лесными ресурсами. Многообразие пищевых и лекарственных растений, которые дает тайга, с одной стороны, могут использоваться человеком непрерывно, пока существует лес, а с другой — колоссальный потенциал «недревески» способен стать реальной альтернативой рубкам в ареале амурского тигра, — говорит Евгений Лепешкин, Амурский филиал WWF России. — В 2010 году общественности уже удалось добиться запрета на заготовку древесины кедра корейского на Дальнем Востоке. Надеемся, высокая трибуна «Апиславии» и заинтересованность дальневосточных губернаторов в сохранении липы как медоноса и основы пчеловодства, помогут решить вопрос с запретом вырубке этой ценной породы».
Поездка дальневосточной делегации на ХХII Международный конгресс «Апиславия — 2018» была организована в рамках проекта WWF России «Амурская природоохранная коалиция», реализуемого на Дальнем Востоке совместно с Каталонским лесным центром при поддержке Евросоюза.
Автор фото: © Арина Севостьянова / Союз пчеловодов Приморского края
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