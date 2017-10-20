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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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20 Октября 2017, 09:05 | Регион сегодня
Приморцы полюбили безнал
Жители Приморья все активнее используют платежные карты. Так, в первом полугодии 2017 года доля безналичных операций в общем объеме платежей за товары и услуги на территории края увеличилась до 40%, в то время как соответствующий показатель годом ранее составлял лишь 30%.
Объем операций по оплате товаров и услуг, совершенных с использованием карт, за первые 6 месяцев текущего года превысил 74 млрд рублей, сообщает пресс-служба Дальневосточного управления Банка России.
Общее количество операций по выпущенным на территории края банковским картам превысило 132 млн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2016 года почти на 40%. Сумма этих операций выросла почти на 20%, составив 416 млрд руб.
По словам начальника управления платежных систем и расчетов Дальневосточного ГУ Банка России Олега БЕЛОХОНА, тенденция к увеличению доли безналичных расчетов будет сохраняться.
Теги: платежные карты банки
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