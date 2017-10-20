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Кубок Приморского края по стратегии управлению бизнесом Global Management Challenge пройдет в ноябре
Global Management Challenge – чемпионат по стратегии и управлению бизнесом, крупнейшее в мире первенство по стратегическому менеджменту, которое позволяет получить опыт управления международной компанией менее чем за месяц. Основа мероприятия – бизнес-симулятор – учебная модель коммерческой компании, выходящей на мировой рынок.
По словам специалистов Центра развития экспорта Приморского края, чемпионат помогает предпринимателям расширить их представление о возможностях бизнеса, а также дает возможность быстро и эффективно повысить профессиональные навыки сотрудников любого звена и профиля.
«Чемпионат позволяет совершенствовать навыки управления с помощью командных соревновании. Он моделирует деятельность предприятия в условиях современной конкуренции. Таким образом, первенство позволяет в сжатые сроки и без отрыва от работы как сформировать, так и оценить ваши профессиональные навыки и компетенции», – отмечают они.
Как рассказали в департаменте экономики и развития предпринимательства Приморского края, у жителей региона есть возможность принять участие в этапе мирового первенства. Кубок Приморского края, который пройдет 15 и 16 ноября объединит более 160 представителей бизнес – сообщества, предпринимателей, а также руководителей и сотрудников организации и компаний Приморья.
«В Кубке Приморья команды участников из четырех-пяти человек будут управлять виртуальными компаниями с одинаковыми стартовыми показателями. Им предстоит разработать стратегию и способы ее реализации постоянно конкурируя с друг другом», – отмечают в ведомстве.
Участники команды должны будут принять решения по всем ключевым направлениям работы компании: сколько произвести товара, сколько закупить производственных станков, какой оптимальный рекламный бюджет, и как удержать работников от увольнения. Виртуальная бизнес-реальность максимально приближена к тому, что происходит в мировой экономике сейчас. По словам организаторов, в симуляторе работают те же законы, что и на реальном рынке, а компьютерная модель обновляется каждый год в соответствии с современными тенденциями.
Соревнования в Приморье пройдут в два этапа – 15 ноября участникам предстоит отборочный тур, а 16 ноября лучшие выступят в финале первенства. Награждение победителей чемпионата пройдет 17 ноября в рамках ежегодной краевой конференции предпринимателей. Команда, занявшая первое место, представит Приморский край на национальном финале в Москве.
Для участия в Кубке Приморского края по стратегии управлению бизнесом необходимо пройти предварительную онлайн регистрацию на сайте. Прием заявок завершается 13 ноября в 10.00 по Московскому времени.
По всем вопросам можно обращаться в Центр развития экспорта Приморского края, по телефону 8 (423) 279-59-09 или на адрес электронной почты champ@exportvl.ru.
Организаторы национального чемпионата в России – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Агентство стратегических инициатив. Региональный этап проводится при поддержке Департамента экономики и развития предпринимательства и Центра Развития экспорта Приморского края.
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