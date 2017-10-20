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Во Владивостоке началась масштабная установка более 1400 новых дорожных знаков
На дорогах краевого центра в ближайшее время появится более 1400 новых дорожных знаков. Работы проводятся в рамках реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации города, знаки «Пешеходный переход», «Главная дорога», «Уступи дорогу» и многие другие будут установлены во всех районах Владивостока. Это повысит уровень безопасности дорожного движения, в том числе в части сокращения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
«Новые дорожные знаки не изменят существующую схему движения на улично-дорожной сети приморской столицы, а позволят наиболее безопасно передвигаться как пешеходам, так и автомобилистам, – подчеркнула Валентина Бакай, специалист управления дорог и благоустройства администрации города. – Основное внимание специалисты уделят пешеходным переходам, на которых установят дорожные знаки с высокоинтенсивной светоотражающей плёнкой».
Новые дорожные знаки появятся на улицах Аксаковской, Баляева, Ватутина, Гоголя, Всеволода Сибирцева, Сахалинской, Черемуховой, Харьковской, проспекте 100-летия Владивостока, Новоивановской, проспекте Красного Знамени, Ладыгина, Луговой, Невельского и многих других.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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