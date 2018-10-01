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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 20 Октября, 17:41 |
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Кожемяко и Худайнатов обсудили развитие топливного рынка в Приморье
Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко и Президент Группы компаний ННК Эдуард Худайнатов провели встречу, в ходе которой обсудили широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес для компании и региона, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Олег Кожемяко, в частности, отметил, что ННК является одним из основных поставщиков моторных топлив и нефтепродуктов на дальневосточный рынок. Продукция компании востребована в Приморском крае как крупными предприятиями, в числе которых - торговый и траловый флот, так и частными автовладельцами.
Эдуард Худайнатов сообщил, что компания на Дальнем Востоке производит нефтепродукты на Хабаровском НПЗ, располагает широкой сетью автозаправочных станций, а также четырьмя нефтебазами в Приморском крае. Президент ННК проинформировал о реконструкции нефтебазового хозяйства, направленной на наиболее полное удовлетворение растущих потребностей региона в моторных топливах, повышение экологической и промышленной безопасности. Кроме того, в планах компании значительное расширение бункеровочного бизнеса в регионе.
Олег Кожемяко и Эдуард Худайнатов обсудили перспективные планы компании и региона, отметив пути их реализации.
Стороны договорились о мерах по поддержанию стабильности цен на существующую номенклатуру нефтепродуктов в сети АЗС ННК в Приморье для розничных потребителей, а также об увеличении объема реализации топлива, что гарантирует отсутствие дефицита на региональном рынке.
Юрий РОГОВ. Журнал "Дальневосточный капитал".
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