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Суббота| 20 Октября, 17:42 |
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Во Владивостоке на центральной площади открылась выставка достижений Приморья
В мероприятии, развернувшемся на центральной площади Владивостока, принял участие врио губернатора Олег Кожемяко.
Открывая «Улицы Приморского края» Олег Кожемяко отметил, что свои достижения на выставке представили все муниципальные образования, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
«Мы видим, какие профессиональные и талантливые люди живут в Приморье. Именно они представили сегодня свои достижения, которые достойны восхищения и гордости за наш край. Важно, чтобы социальная сфера, образование, медицина и спорт сочетались с возможностями человека. Чтобы было комфортно жить старшему поколению и молодежи», – отметил врио губернатора, пожелав жителям края здоровья и благополучия.
Олег Кожемяко осмотрел выставочные павильоны. Все они оформлены в едином стиле, но у каждого свой характер. Врио губернатора рассказали об истории территорий, культуре, традициях, презентовали продукцию местных производителей.
В течение всего дня на площади будет проходить концертная программа – выступления ведущих творческих коллективов из Приморья, Дальнего Востока и Китая. Здесь же установлен шатер для проведения мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству. Принять в них участие может каждый желающий.
Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)
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