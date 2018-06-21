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Четверг| 05 Июля, 05:44 |
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Количество обманутых дольщиков в Хабаровском крае за год сократилось в четыре раза
«Один из таких домов - недостроенная 22-этажная высотка по улице Тихоокеанской (район Казачьей горы), где квартиры ожидает 41 человек. Другой – многоэтажка по улице Марины Расковой, где законными собственниками признаны 57 человек. В обеих ситуациях правительством Хабаровского края принимаются меры по решению проблемы долгостроев», - доложил первый заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам модернизации и промышленной политики Виктор Чудов на аппаратном совещении.
По его словам, в первом случае министерство строительства края предложило скорректировать проектную документацию и уменьшить этажность жилого дома по улице Тихоокеанской, доведя количество квартир до 185. Срок окончания строительства объекта сегодня не определен из-за отсутствия средств на его достройку. Принятые меры помогут привлечь нового инвестора.
Во втором - собственники готовы сами заняться организацией достройки. Созданное ими ТСЖ намерено переоформить земельный участок и выкупить у обанкротившегося застройщика долевые права. Помощь им в этом окажет министерство имущественных отношений. Губернатор Вячеслав Шпорт поручил ведомству подключиться к решению проблемы, сообщает пресс-служба губернатора и Правительства Хабаровского края.
«Сегодня, когда количество проверяющих инстанций велико как никогда, недопустимо, чтобы граждане страдали от недобросовестных действий крупных организаций. Тем более строительных, ведь жилищный вопрос всегда был социальным. Контроль за этой сферой должен быть особым. Поручаю, как можно скорее, найти выход из положения», - подчеркнул глава региона.
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