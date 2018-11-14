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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 21 Ноября, 06:17 |
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Для туристов по "Восточному кольцу России" разработают специальную карту гостя
Утвержден план реализации межрегионального проекта «Восточное кольцо России», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Министерство культуры России и Федеральное агентство по туризму подписали план мероприятий по реализации межрегионального туристского проекта «Восточное кольцо России», разработанный департаментом туризма Приморского края совместно с партнерами из 12 дальневосточных и сибирских регионов.
Согласно документу, совместная работа всех заинтересованных сторон будет строиться по трем основным направлениям.
Так, предусмотрен блок организационно-технических мероприятий, куда входят создание и утверждение Координационного совета по реализации проекта, разработка новых маршрутов с использованием авиационного, железнодорожного, водного и автотранспорта, формирование единой базы фото-, видео- и других презентационных материалов «Восточного кольца».
Запланированы мероприятия, направленные на развитие туристско-рекреационного комплекса и повышение качества оказываемых туристских услуг на территории Дальнего Востока.
Самый масштабный блок работы связан с продвижением туристских услуг Дальневосточного и Сибирского федеральных округов на российском и мировом профильных рынках. Предусмотрена разработка единого бренда «Восточное кольцо», создание специального раздела проекта на Национальном туристском портале Russia.Travel, разработка и внедрение специальной карты гостя, по которой туристы смогут получать скидки на «якорных» объектах «Восточного кольца», участие в ежегодных событийных мероприятиях и другие.
По мнению директора краевого департамента туризма Константина Шестакова, проект «Восточное кольцо России», флагманом развития которого выступило Приморье, имеет огромное значение для всего Дальнего Востока.
«Как показывает практика, реализация крупных межрегиональных туристских проектов приносит ощутимые плоды для туристской отрасли. Здесь примером могут служить всемирно известное “Золотое кольцо”, “Серебряное ожерелье”. Безусловно, для нас, для Дальнего Востока совместная реализация этого проекта и, в первую очередь, консолидированное продвижение туристских ресурсов и продуктов – это большой плюс», – подчеркнул глава ведомства.
Отмечено, что ранее представители дальневосточных регионов приняли решение о том, что в дальнейшем координатором «Восточного кольца» должен выступить Приморский край, выполнивший львиную долю всей организационной работы по созданию проекта.
«Уверен, что мы с достоинством будем исполнять эту роль, если такое решение будет официально утверждено на федеральном уровне», – заявил Константин Шестаков.
Напомним, федеральный проект «Восточное кольцо России» впервые был презентован в рамках Тихоокеанского туристского форума – 2016, а уже в сентябре того же года на втором Восточном экономическом форуме главы 12 субъектов РФ и руководство Министерства культуры России и Ростуризма подписали соглашение о его реализации. Планируется, что «Восточное кольцо» соединит лучшие места Дальнего Востока в единый маршрут и даст возможность туристам посетить сокровищницы каждого региона.
Приморье в проекте позиционируется как туристский хаб, аккумулирующий и перераспределяющий туристские потоки из стран АТР по регионам Дальнего Востока в рамках совместных турмаршрутов с учетом выгодного географического положения и упрощенного визового режима. Глава Ростуризма Олег Сафонов уверен, что бренд «Восточное кольцо» призван стать значимым активом туристской сферы страны.
На данный момент в рамках «Восточного кольца» разработано семь маршрутов: «Восточное ожерелье», «Восточное кольцо», «Пять стихий», «Тигровый бриллиант», «Легенды Тихого океана», «Огненный тигр» и «Праздник вкуса».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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