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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Иностранным гостям Свободного порта Владивосток обещают восьмидневную визу
В соответствии с проектом федерального закона иностранные граждане, прибывающие в Свободный порт Владивосток, получают возможность оформления однократной восьмидневной въездной визы по упрощенной схеме – в форме электронного документа, уточнил статс-секретарь – заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Павел Волков, представивший на рассмотрение Комиссии Правительства России по законопроектной деятельности текст документа.
Законопроектом предусматривается оформление однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронного документа. Виза действует в течение 30 дней с ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до 8 суток.
Для получения визы в форме электронного документа иностранный гражданин не менее чем за четверо суток до предполагаемой даты въезда заполняет на специализированном сайте МИД России заявление в электронной форме с приложением электронных копий страниц паспорта с установочными данными и фотографиями.
Доступ к информации о ходе рассмотрения заявления иностранный гражданин получает по идентификационному номеру заявления. В случае получения сообщения о разрешении на въезд (электронной визы) иностранный гражданин прибывает на пункт пропуска и предъявляет сотруднику пограничного органа удостоверение личности иностранного гражданина. Сотрудник пограничного органа проверяет наличие электронной визы по специальной базе данных и, в случае наличия визы, проставляет в паспорте штамп о пересечении границы.
Как подчеркнул замминистра, введение упрощенного визового порядка въезда будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности региона и расширению контактов в интересах реализации проектов с участием иностранных компаний, увеличению числа зарубежных туристов. «Достаточно отметить, что, например, в прошлом году 110 миллионов туристов выехало из Китая, из них 330 тысяч посетило Приморье и еще меньшее количество другие дальневосточные регионы. Принятие упрощенного визового режима положительно повлияет на количество посещений всех регионов Дальнего Востока, где действует режим Свободного порта. Это Приморье, Хабаровский край, Сахалинская область, Чукотка и Камчатка. Подчеркну, что есть и ограничение по пребыванию иностранных граждан. Они имеют право передвигаться только в том регионе, в который был осуществлен въезд. Это новое решение в российском законодательстве, поэтому потребовалось немного больше времени, чем мы ожидали, для того, чтобы запустить этот механизм. Сейчас идет подготовительная работа к тому, чтобы он наконец-то заработал. Мы рассчитываем, что закон вступит в силу в следующем году и им смогут воспользоваться инвесторы, прибывающие на третий Восточный экономический форум в 2017 году», – прокомментировал Павел Волков.
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