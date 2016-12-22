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Во Владивостоке состоится презентация новых томов исторического альбома "Пути великих свершений"
Новые тома посвящены подробному рассказу о Якутской экспедиции Академии наук СССР 1925–1930 гг. Деятельность Комиссии Академии наук СССР по изучению Якутской АССР стала событием огромного значения не только в истории Якутии, но и научного всего Северо-востока России. Изучались вопросы природных, биологических и человеческих ресурсов, поиска и добычи полезных ископаемых, антропологии, этнографии и истории, культуры и обычаев народов, проживающих в Якутии.
5-й том серии называется «Якутия познает себя», в нем рассказывается об экспедициях, изучавших природные ресурсы Якутии.
6-й том, получивший подзаголовок «Из глубин древности», посвящен вопросам изучения человека, как творца природы. Комиссия Академии наук по изучению ЯАССР имела в своем составе особую секцию «Человек», которая занималась исследованиями в области демографии и этнографии народов края. Кроме того, в этом томе нашли отражение вопросы, связанные с вкладом КЯР в развитие культуры, музейного, библиотечного и издательского дела Якутии.
Организаторы – Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу, Издательский дом «Русский Остров» и ГБУК «Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького».
Программу презентации ведет директор Приморской краевой библиотеки Александр Георгиевич Брюханов.
Адрес библиотеки: г. Владивосток, ул. Некрасовская, 59а.
О серии книг «Пути великих свершений»
В 2012 году издательство «Русский Остров» выпустило исторический альбом «Пути великих свершений. Значение Якутии в освоении Дальнего Востока». Альбом был выпущен в 2-х томах и посвящен 380-летию вхождения Якутии в состав России и 1150-летию российской государственности.
Благодаря изложенным в них убедительным документальным свидетельствам, многие читатели впервые открыли для себя то, какую важную роль сыграла Якутия в освоении Дальнего Востока с самого начала этого длительного исторического процесса. Якутия явилась опорой развития России на Дальнем Востоке, Севере и на Тихом океане, геополитическим центром роста, центром транспортных коридоров.
В 2015 году серия «Пути великих свершений» пополнилась 3-м томом «Курс-Арктика» и 4-м томом «По пустыням и горам».
Третий том продолжает начатую тему в новой ретроспективе. В нем рассказывается о российских арктических исследованиях, начиная с времен продажи Россией Аляски, знаменитой Русской полярной экспедиции Э.В. Толля (1900-1902 гг.), деятельности исследовательских отрядов легендарной Якутской комиссии Академии наук СССР (1925-1930 гг.), героических советских экспедициях по освоению Северного морского пути.
Четвертый том посвящен российским экспедициям в Азию, организованным Русским Географическим обществом, Академией наук, Генеральным штабом и другими ведомствами во второй половине XIX - начале XX веков.
В этом году серия продолжена новыми томами, посвященными подробному рассказу о бесспорно Великой – Якутской экспедиции Академии наук СССР 1925–1930 гг. Деятельность Комиссии Академии наук СССР по изучению Якутской АССР стала событием огромного значения не только в истории Якутии, но и научного всего Северо-востока России. Изучались вопросы природных, биологических и человеческих ресурсов, поиска и добычи полезных ископаемых, антропологии, этнографии и истории, культуры и обычаев народов, проживающих в Якутии.
В состав Комиссии входили 16 академиков, 9 членов-корреспондентов АН СССР, 30 профессоров из Москвы и Ленинграда. В работах экспедиции участвовало около 380 человек, в том числе около 50 местных исследователей. По размаху и масштабам проведенных работ и ее значения для развития республики, экспедиция не имела аналогов в стране.
Именно после этого в республике появились первые научные учреждения, заложившие основу якутской академической науки. Итоги экспедиции сыграли огромную роль в социально-экономическом развитии республики и повлияли на развитие всей нашей страны.
5-й том серии называется «Якутия познает себя», в нем рассказывается об экспедициях, изучавших природные ресурсы Якутии.
6-й том, получивший подзаголовок «Из глубин древности», посвящен вопросам изучения человека, как творца природы. Комиссия Академии наук по изучению ЯАССР имела в своем составе особую секцию «Человек», которая занималась исследованиями в области демографии и этнографии народов края. Кроме того, в этом томе нашли отражение вопросы, связанные с вкладом КЯР в развитие культуры, музейного, библиотечного и издательского дела Якутии.
Если первый том серии начинается основанием в 1632 году города Якутска, ставшего форпостом дальнейшего продвижения России к Тихому океану, то с выходом 5-6 тома, где описываются события уже 1930-х годов, завершается практически вся история Дальнего Востока со времен прихода русских первопроходцев до нового времени.
Информация о прошедших презентациях.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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