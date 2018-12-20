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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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47 руководителей муниципальных учреждений Владивостока попали под наблюдение прокуратуры
17 декабря в администрацию Владивостока поступило представление городской прокуратуры об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции (далее – представление), сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Представление внесено по результатам проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции руководителями муниципальных учреждений города Владивостока.
В ходе проверки выявлены случаи неверного представления сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 47 руководителями муниципальных учреждений города Владивостока. Таким образом, указанными руководителями муниципальных учреждений города Владивостока ненадлежащим образом выполнена возложенная на них пунктом 4 части 1 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» антикоррупционная обязанность.
Представление будет рассмотрено администрацией города Владивостока в установленный законом срок. В отношении руководителей муниципальных учреждений города Владивостока будут проведены проверки, предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере противодействия коррупции.
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А правда, что Кожемяко О. Н. не предоставил данные за 2017 г. согласно требований указа Президента об имуществе супруги?
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