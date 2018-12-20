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20 Декабря 2018, 15:44 | Регион сегодня |

В Приморье официально завершился период безвластия

Но всё самое главное еще впереди, - сказал полпред в ДФО Юрий Трутнев
Инаугурация Олега Кожемяко состоялась в приморском филиале Мариинки. В четверг, 20 декабря, избранный губернатор края Олег КОЖЕМЯКО принес принес присягу и официально вступил в должность главы региона. Участие в торжественной церемонии приняли около 1,5 тысяч человек.
 
Церемония началась с оглашения итогов состоявшихся 16 декабря выборов губернатора Приморья.
 

 
 
Их озвучила председатель крайизбиркома Татьяна ГЛАДКИХ. Протокол о результатах выборов главы края, подписанный 18 декабря, свидетельствует - губернатором Приморского края избран Олег Кожемяко. 
 
После удостоверения избранного губернатора Приморья Олег Кожемяко принес присягу в качестве главы региона. С этого момента он официально считается вступившим в должность.
 
Обращаясь к участникам церемонии, Кожемяко поблагодарил за поддержку всех жителей края. По его словам, часть проблем, озвученых приморцами, уже решена, но многие проблемные вопросы еще нуждаются в решении.
 

 
- У нас есть опыт работы и мы будем опираться на мнение жителей края. Я вернулся в свой родной край и буду делать всё для его блага, - подчеркнул Олег Кожемяко.
 
Нового главу Приморья поздравил полпред в ДФО Юрий ТРУТНЕВ.
 
 

 

- Выборы - это важное событие в жизни любого региона. Но всё самое главное еще впереди, - сказал Юрий Трутнев.

 

 

 
Напутствие губернатору Приморья также дал митрополит Приморский и Владивостокский ВЕНИАМИН.
 
На этом церемония вступления в должность завершилась.
 
Теги: выборы  Кожемяко 


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