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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В феврале власти Приморья введут новое понятие
По итогам 2018 года объем инвестиций в основной капитал в Приморском крае, по предварительным оценкам, составил 131,86 миллиарда рублей. Это на 5% выше показателя прошлого года, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Как сообщили в департаменте экономики и развития предпринимательства Приморского края, наибольший рост вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию основных фондов зафиксирован по направлениям: транспортно-логистический комплекс (транспортировка и хранение всех видов продукции) – 27%, обрабатывающие производства – 17%, ресурсоснабжающие предприятия – 14%, сельское хозяйство и рыболовство – 11%, социальная сфера и сфера военной безопасности – 8%.
При этом 77% от общего объема инвестиций – вложения как новых, так и действующих крупных и средних компаний, большая часть из которых являются резидентами территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток.
По данным АО «Корпорация развития Дальнего Востока», в Приморье на 1 января 2019 года зарегистрировано 924 резидента СПВ с проектами на сумму 492,5 миллиарда рублей и планами создать 56 457 рабочих мест, в ТОР – 75 резидентов с проектами на сумму 967,7 миллиарда рублей и планами создать 25 936 рабочих мест. За 2018 год резиденты уже запустили в работу 57 новых предприятий, вложив 6,4 миллиарда рублей и создав 2 288 рабочих мест. Это положительная динамика – в 2017 году резиденты реализовали 31 инвестиционный проект.
«Мы отмечаем планомерный рост инвестиций в экономику Приморского края. Чтобы сохранить эту тенденцию, мы создаем уникальные условия для инвесторов. Помимо уже работающих особых экономических режимов ТОР и СПВ появляются новые виды поддержки. К примеру, мы установили налоговые льготы для некоторых категорий новых предприятий – они действуют с 1 января этого года, в феврале введем понятие “приоритетного инвестиционного проекта” краевого значения и определим для таких проектов ряд преференций», – отметил вице-губернатор Константин Богданенко.
Он также добавил, что продолжается работа по формированию благоприятного инвестиционного климата в регионе. Так, в 2018 году по поручению Губернатора Приморского края Олега Кожемяко, в новом формате заработал Инвестиционный совет – площадка, в рамках которой инвестор может напрямую обратиться к главе региона и руководителям федеральных, краевых, муниципальных ведомств и таким образом решить возникающие проблемы. Инвестиционное Агентство Приморского края обеспечивает сопровождение проектов в режиме «одного окна», проще и короче становятся сроки административных процедур для бизнеса.
Отметим, что Президент России Владимир Путин поставил задачу перед субъектами ДФО – к 2020 году войти в ТОП-30 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.
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