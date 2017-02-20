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ПАО ААК "ПРОГРЕСС" и ДВФУ вышли на новый уровень взаимодействия
В состав Координационного Совета вошли 12 представителей с обеих сторон. Возглавил его заместитель управляющего директора ПАО ААК «ПРОГРЕСС» по управлению персоналом Евгений Макаров.
Открывая первое заседание он отметил: «Связь между предприятием и университетом неразрывна, и со своей стороны мы всегда были инициатором взаимовыгодных отношений с ДВФУ. Мы являемся одним из центральных заказчиков его Арсеньевского филиала, поэтому оказывали и будем продолжать оказывать ему поддержку – это касается и тех студентов, которые обучаются в рамках целевого набора, и тех, кто проходит у нас практику, и тех наших сотрудников, которые принимают непосредственное участие в обучающем процессе».
Главными вопросами в повестке первого заседания Координационного Совета стало рассмотрение проекта плана его работы на 2017 год и разработка Положения, отражающего его суть, полномочия, решаемые задачи и порядок работы.
Координационный Совет был сформирован с наделением функций учебно-методического, что позволяит ему вносить изменения в учебные планы филиала ДВФУ в г. Арсеньеве. Это могут быть программы, касающиеся лин-технологий и менеджмента качества. В дальнейшем они будут аккумулироваться в Учебном центре авиакомпании и уже оттуда поступать в филиал для рассмотрения возможности корректировки учебного плана.
Помимо перечисленных вопросов, членами Координационного Совета были рассмотрены предложения о проведении на базе ПАО ААК «ПРОГРЕСС» «Недели без турникетов» в рамках федеральной программы «Работай в России», организации социально-психологического тестирования в ряде структурных подразделений авиакомпании силами сотрудников и студентов филиала ДВФУ в г.Арсеньеве, а также участия Координационного Совета в реализации многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда», проводимой Союзом машиностроителей России совместно с Госкорпорацией Ростех. Все эти вопросы были решены положительно, и в ближайшее время работа по ним будет начата.
Напомним, что взаимодействие между ПАО ААК «ПРОГРЕСС» и ДВФУ ведётся 2011 года. Тогда обеими сторонами было подписано соглашение, включающее в себя план совместных действий на ближайшую перспективу. В феврале 2016 года стороны подписали актуализированный План совместных работ между ПАО ААК «ПРОГРЕСС» и ДВФУ, имеющий 4 раздела, связанные с учебной деятельностью, научно-исследовательской работой, профессиональной ориентацией молодежи и дополнительным профессиональным образованием.
Досье "Дальневосточного капитала": ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» (ПАО ААК «ПРОГРЕСС») – одно из предприятий холдинга «Вертолеты России». Выпускает ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор», готовит серийный выпуск среднего многоцелевого гражданского вертолета Ка-62. АО «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами. Покупатели продукции холдинга – Министерство обороны России, МВД России, МЧС России, другие государственные заказчики, авиакомпании «Газпром авиа» и UTair, крупные российские и иностранные компании. В 2015 году выручка «Вертолетов России» по МСФО выросла на 29,5% и составила 220,0 млрд рублей, объем поставок составил 212 вертолетов.
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