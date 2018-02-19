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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 24 Февраля, 01:06 |
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К берегам Владивостока пришвартуется морской гигант "Amadea"
26 февраля в Приморском крае стартует круизный сезон. К берегам Владивостока первый раз в 2018 году пришвартуется круизный лайнер. Морской гигант «Amadea», путешествующий под флагом Багамских Островов, доставит в край около 600 туристов, большинство из которых – граждане Германии, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Как рассказали во Владивостокском морском терминале, судно вышло из японского порта Йокогама 18 февраля и уже побывало в портах Нагоя, Кобе, далее на пути лайнера – Хиросима и Канадзава.
«После этого точкой захода станет Владивосток – единственный российский порт, включенный в круизный маршрут», – отметили специалисты.
В Приморье судно прибудет 26 февраля в 07.00. По традиции туристов встретят праздничной программой. На верхней площадке Морского вокзала путешественников поприветствуют творческие коллективы и отряд барабанщиц Дальневосточного рыбохозяйственного университета.
Туристы пробудут в крае до 18.00. В течение дня путешественники успеют познакомиться с самыми яркими достопримечательностями Приморья.
Далее Amadea направится в порты Пусан и Чеджу (Республика Корея), Шанхай (Китай) и Исигаки (Япония). Конечная точка путешествия туристов – китайский порт Гонконг, куда лайнер прибудет 8 марта.
Напомним, круизный туризм – одно из наиболее перспективных направлений развития туристской отрасли Приморского края. В 2017 году иностранные лайнеры зашли в порт Владивостока рекордное для региона количество раз – 15, в результате чего познакомиться с историческими и культурными достопримечательностями края смогли более 13 тысяч зарубежных гостей.
«На линиях круизного туризма стран АТР курсирует примерно 3 миллиона туристов, мы делаем все, чтобы “перетянуть” часть этого потока. Разработан целый комплекс мер по обеспечению динамичного развития этого направления, куда входит работа по повышению качества обслуживания, продвижение территории как благоприятной круизной дестинации, ну и, конечно, работа, которую ведут собственники объектов прибрежной инфраструктуры по ее модернизации. Кроме того, мы активно представляем наши проекты и возможности на мероприятиях международного уровня», – отметил директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков.
Добавим, в этом году в Приморье помимо индивидуальных круизных рейсов ожидается также открытие регулярной круизной линии, которая свяжет Владивосток с южнокорейским портом Сокчо и портами Японии. Большой круизный лайнер «Glory Sea» сможет перевозить до 1300 путешественников за один рейс.
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