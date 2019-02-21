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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 21 Февраля, 17:43 |
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Во Владивостоке 41 магазин подключился к акции с оранжевыми ценниками
Участники программы «Город для людей» продолжают снижать цены, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Макароны по 15,90, кефир по 59,95 и полкило творога менее чем за 120 рублей можно приобрести в магазинах - партнёрах социальной программы администрации Владивостока «Город для людей». Доступные цены поддерживаются на основной набор продуктов питания.
По сниженной стоимости всегда можно купить мясо, рыбу, колбасные изделия и сыры, молочную продукцию, яйца, сладости и многое другое. Найти продукты с социальными ценами на полках магазинов просто – их выделяют броский оранжевый цвет и надпись с названием акции. Выгодным предложением с удовольствием пользуются покупатели с любым достатком – акция работает для всех без ограничений.
Как отмечают предприниматели, социальная ответственность – важная часть любого успешного бизнеса, а участие в программе «Город для людей» для них – это не маркетинговый ход, а реальная поддержка социальных незащищенных слоев населения.
Полный адресный список магазинов-партнёров социальной программы «Город для людей»
(по состоянию на 25.01.2019)
- проспект Красного Знамени, 94;
- ул. Адмирала Юмашева, 2в;
- ул. Героев Хасана, 12;
- ул. Калинина, 273;
- ул. Луговая, 22-26/223;
- ул. Прапорщика Комарова, 32;
- ул. Пихтовая, 4а;
- ул. Нейбута, 67;
- ул. Нейбута, 85б;
- ул. Магнитогорская, 11;
- ул. Фадеева, 4б;
- проспект Острякова, 13;
- ул. Иртышская, 17;
- Народный проспект, 9;
- Народный проспект, 29;
- ул. Некрасовская, 69;
- ул. Анны Щетининой, 9;
- ул. Мичуринская, 5;
- ул. Терешковой, 21;
- проспект 100-летия Владивостока, 105, стр. 4;
- ул. Чапаева, 24а;
- ул. Ульяновская, 4а;
- ул. Ладыгина, 7;
- ул. 4-я Круговая, 14а;
- ул. Каплунова, 1;
- ул. Уткинская, 30;
- ул. Тунгусская, 44;
- ул. Жигура, 34;
- ул. Деревенская, 14;
- ул. Ильичёва, 11а;
- ул. Чкалова, 30;
- ул. Кирова, 9;
- п. Трудовое, ул. Лермонтова, 77б;
- ул. Никифорова, 6а;
- ул. Окатовая, 35;
- ул. Добровольского, 31;
- ул. Зои Космодемьянской, 7;
- ул. 2-я Промышленная, 2;
- ул. Крыгина, 76;
- ул. Крыгина, 23;
- ул. Амурская, 5
Анастасия Котлярова (фото)
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Пока только видим рост цен на продукты буквально на всё. В вашем хвалёном Реми, тоже растут на всё. Цену на молоко Чугуевское сразу подняли на 10 рублей. Всё не как не на жируетесь господа предприниматели- перекупщики.
Если думаешь что дело в перекупах то сними розовые очки
А до этой акции город был для кого?
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