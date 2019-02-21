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Во Владивостоке федеральные ведомства отчитаются перед Путиным о своих достижениях на Дальнем Востоке

Национальная программа развития Дальнего Востока будет принята на V Восточном экономическом форуме

Развитие Дальнего Востока остается общенациональной задачей и должно учитываться в работе всеми федеральными министерствами и ведомствами. Результаты государственной политики в отношении развития Дальнего Востока представители всех министерств обсудят в сентябре этого года во Владивостоке. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию Российской Федерации сегодня, 20 февраля.

«Вновь повторю: все дальневосточные субъекты Федерации должны выйти на уровень выше среднероссийского по ключевым социально-экономическим показателям, по качеству жизни людей. Это общенациональная задача, это чрезвычайно важное направление нашей работы, стратегическое направление – Восточная Сибирь и Дальний восток. Надо постоянно иметь это в виду всем ведомствам. В сентябре во Владивостоке обсудим, что каждое из федеральных ведомств сделало и делает для Дальнего Востока. Все наши планы строительства и модернизации автомобильных и железных дорог, морских портов, авиасообщений, систем связи нужно нацелить на развитие регионов, в том числе на повышение их туристической привлекательности», - сказал глава государства.

Президент России подчеркнул, что ключевое значение для развития востока страны имеет развитие транспортной инфраструктуры, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

«На базе передовых технологий нужно форсировать модернизацию инфраструктуры. Это имеет огромное значение для укрепления связанности страны, особенно это важно для нас, для страны с самой большой территорией в мире, с такой огромной территорией. Это имеет огромное значение для укрепления всего каркаса государства, для раскрытия потенциала территории, для роста экономики Российской Федерации», - сказал Владимир Путин.

Он добавил, что за шесть лет во всей стране будут реконструированы около 60 аэропортов, в том числе строятся международные аэропортовые комплексы в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском. В 2025 году более чем в полтора раза до 210 млн тонн вырастит пропускная способность БАМа и Транссиба.

«Все это крайне важно для развития Сибири и Дальнего Востока», - сказал Владимир Путин.

Отметим, до 2024 года на Дальнем Востоке в рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» предусмотрена реализация мероприятий по строительству и реконструкции 40 аэропортов. Среди них 16 воздушных гаваней - в Якутии, 3 - в Магаданской области, 4 – в Хабаровском крае, 2 – в Амурской области, 6 – в Камчатском крае, 2 – в Забайкальском крае, 7 аэропортов - в Чукотском автономном округе.

«Наша главная цель – создать на Дальнем Востоке комфортные условия для жизни людей, обеспечить им достойную работу и жилье, возможность качественного отдыха. Только решение этой задачи поможет прекратить отток людей. Отставание копилось годами и сегодня решение этих вопросов, устранения причин, по которым люди уезжают, требует принципиально новых кардинальных мер. Будем проводить эту работу и в рамках национальных проектов и, безусловно, в рамках Национальной программы развития Дальнего Востока, формирование которой идет сегодня», - прокомментировал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.  

Напомним, сегодня сформирована новая модель развития Дальнего Востока. Она позволила создать 18 территорий опережающего развития и запустить режим Свободного порта Владивосток, резидентами которых стали 1468 компаний, будет создано 199 тысяч рабочих мест. Инвесторы фактически вложили в экономику Дальнего Востока 326,5 млрд рублей, 1183 новых производства уже запущено, создано более 27 тысяч рабочих мест. Рост промышленного производства (4,4%) в 1,5 раза превышает среднероссийские темпы, а объем накопленных за четыре года иностранных инвестиций составляет почти треть от общего количества средств, пришедших в страну.

Вслед за экономикой началась работа по улучшению качества жизни дальневосточников. На социальное развитие центров экономического роста на три года выделено 65,2 млрд рублей. Будут построены 22 больницы, 31 школа, 33 спортивных объекта, 10 домов культуры. 58 мероприятий уже завершены, по итогам 2019 года планируется закончить еще 77.  Сегодня на Дальнем Востоке началась реализация 204 Указа Президента РФ, на это направлены 12 национальных проектов страны.

К сентябрю 2019 года будет сформирована Национальная программа развития Дальнего Востока до 2025 года, которая должна объединить мероприятия национальных проектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов. При этом она должна содержать предметные конкретные измерения и измеримые показатели. Среди ключевых направлений Национальной программы – обеспечение опережающей динамики в социальной сфере, включая, жилье, ЖХК, транспортная доступность, здравоохранение, культура и спорт, а также развитие экономики и науки. Принять участие в формировании программы развития востока страны может каждый житель России. Для этого 15 декабря запущен специальный портал дв2025.рф, где каждый зарегистрированный пользователь может оставить свои предложения. За полтора месяца в системе зарегистрировались больше 63 тысячи пользователей, которые оставили почти 15 тысяч предложений. Сбор предложений продолжится до 1 апреля этого года. Национальная программа будет принята на V Восточном экономическом форуме в сентябре.

Фото: kremlin.ru

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: Дальний Восток  ВЭФ  Путин 


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