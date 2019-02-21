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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 21 Февраля, 19:04 |
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У и.о. главы Владивостока возник вопрос к арендаторам помещений в здании океанариума
И.о. главы Владивостока Олег Гуменюк открыл серию выездных совещаний по вопросам работы муниципальных предприятий. Первая проверка прошла в МУПВ «Аквамир», более известном жителям и гостям Владивостока как океанариум на набережной Спортивной гавани. В ходе визита руководитель городской администрации провёл внешний и внутренний осмотр здания, а также побывал на экскурсии вместе со школьниками, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
«Главная цель этих выездных совещаний – посмотреть, как работают наши МУПы, – пояснил Олег Гуменюк. – Для меня важно, чтобы предприятия работали в соответствии со своими основными задачами. Если это социально-направленный МУП, значит, он должен отвечать этим задачам. Я понимаю, что предприятие должно зарабатывать, но нельзя отдавать всё на откуп коммерции. Также пристально будет отслеживаться, на что направляются доходы МУПов. Океанариум у нас прежде всего работает для детей, значит, здесь всё должно быть настроено для удобства юных горожан».
В ходе проверки первым возник вопрос к арендаторам помещений в здании океанариума. По мнению руководителя городской администрации на этом месте не должно быть продажи алкоголя и пропаганды курения. Руководству «Аквамира» было предложено пересмотреть договорные отношения с арендаторами, которые реализуют подобную продукцию. Так же остро стоит вопрос пересмотра арендных ставок.
«Я считаю, что в таком месте, как Спортивная набережная, у нашего предприятия не должно быть проблем с доходами. Арендная ставка должна соответствовать коммерческому спросу на этой территории. И этих доходов будет хватать на всё», - подчеркнул Олег Гуменюк.
Также и.о. главы города дал поручение руководству муниципального предприятия к началу летнего сезона привести в порядок территорию перед океанариумом, сделать её привлекательной для туристов. Поработать придётся и внутри – помещение обветшало и давно нуждается в ремонте.
Однако шестиклассники, у которых в это время проходила экскурсия, совершенно не замечали недостатков на стенах и потолке. Внимание ребят было целиком приковано к экспозиции и рассказу экскурсовода. Восторг ребят не остался незамеченным руководителем городской администрации. В итоге Олег Гуменюк присоединился к экскурсии и сам оценил качество образовательных услуг океанариума.
«На примере этого класса я понял, насколько детям интересны такие занятия. Дети здесь своими глазами видят животных, морских обитателей, впитывают знания лучше, чем на любом уроке, - поделился впечатлениями Олег Гуменюк. – Буду настаивать, чтобы здесь были организованы уроки по биологии и естествознанию для наших школьников. Дети могут приходить сюда в дневное время, когда немного посетителей, можно составить график и заранее согласовать его».
Напомним, руководство МУПВ «Аквамир» сменили в сентябре прошлого года. Тогда глава города Виталий Веркеенко обозначил деятельность муниципального объекта как неэффективную. По итогам финансового 2017 года за океанариумом числилась задолженность в три миллиона рублей. После смены руководства и стратегии к концу 2018 года «Аквамир» выбрался из долговой ямы и даже ушёл на три миллиона в плюс.
«Мы провели большую работу по повышению эффективности деятельности предприятия, – рассказал директор МУПВ «Аквамир» Денис Глушенко. – Так, например, в октябре прошлого года мы запустили акцию «Единый билет» с возможностью посещения трёх экспозиций: океанариума, дома бабочек и контактного зоопарка. Благодаря единому билету существенно увеличили продажи и поток посетителей. В этом году уже в апреле мы планируем повторить эту акцию. Активно свои услуги мы продвигаем в Интернете и социальных сетях. Всё это положительно сказалось на продажах билетов, уже сегодня мы отмечаем рост на 45%».
По итогам визита руководству океанариума было предложено сформировать свои предложения по модернизации экспозиций, подсчитать необходимые объёмы финансирования для проведения косметического и капитального ремонта, а также предоставить план продвижения услуг «Аквамира». В следующем году будет рассмотрена возможность привлечения дополнительных средств из бюджета города для проведения этих работ.
«Считаю, что прошлое руководство просто выкачало океанариум до последней капли, - подытожил свой визит Олег Гуменюк. – Объект имеет огромный потенциал, образовательную составляющую и туристическую привлекательность. С этим можно работать. Мы составим новый бизнес-план для этого МУПа и сделаем этот объект привлекательным. Впрочем, проверки по другим муниципальным предприятиям будут продолжаться».
Анастасия Котлярова (фото)
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очередной балобол но контора и воры одни и теже
Чую скоро МУПВ станет ООО или ИП Николаев. . . .
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