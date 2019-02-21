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Две компании в Приморье стали Japan Friendly

Им предстоит первыми осваивать японские стандарты сервиса, которые считаются одними из лучших в мировой практике туризма и гостеприимства

Отель «Азимут» и туристическая компания «Фрегат-Аэро» прошли сертификацию по программе Japan Friendly. Программа действует по аналогии с уже известным проектом China Friendly и нацелена на повышение уровня сервиса компаний до японских стандартов туризма и гостеприимства, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.

Представителем программы в Приморье является краевой Туристско-информационный центр. Как сообщила директор организации Дарья Гусева, в 2015 году ТИЦ инициировал проект «Гостеприимное Приморье», направленный на создание комфортной информационной среды для туристов. В его рамках ТИЦ занимается продвижением федеральных проектов в Приморье, в числе которых и проекты категории Friendly, представляющие участникам эксклюзивные возможности улучшить качество своего сервиса для туристов из соответствующих стран.

«Мы являемся представителями программы China Friendly, в рамках которой уже аттестованы четыре приморские компании, и теперь – Japan Friendly. В дальнейшем закономерным будет также реализация программ Korea Friendly и India Friendly. Их участниками являются представители туриндустрии, в первую очередь, средства размещения, галереи и музеи, рестораны и кафе, автотранспортные предприятия. Во Владивостоке сертификацию по программе Japan Friendly пока прошли отель “Азимут” и туристическая компания “Фрегат-Аэро”. Они первыми будут осваивать японские стандарты сервиса, которые считаются одними из лучших в мировой практике туризма и гостеприимства», – рассказала Дарья Гусева.

Она также отметила, что участники получают уникальную возможность продвижения своих услуг на дополнительных площадках и сертификат категории Friendly, который уже считается общепризнанным «знаком качества». Продвижение турпродукта проводится на международных и отечественных туристских выставках, через офисы Visit Russia, на государственных и региональных информационных порталах о туризме в Китае, Японии и других странах.  

Как сообщили организаторы, участник программы Japan Friendly должен соответствовать высоким критериям оценки. При сертификации, например, гостиницы, помимо классических требований к номерному фонду в зависимости от категории отеля учитывается ряд факторов. В частности, гости отеля должны иметь возможность расплатиться за услуги банковской картой крупнейшей японской платежной системы JCB. На завтрак в меню включаются блюда японской кухни. Отдельное требование к персоналу – он должен говорить по-английски, понимать менталитет и обычаи японцев. Кроме того, необходимы сайт и навигация отеля не только на русском, но и на английском языке, использование в навигации изображений международных общепринятых пиктограмм. Для отелей категории «5 звезд» предъявляется дополнительное требование – наличие газет на японском языке.

По мнению директора департамента туризма Константина Шестакова, программа Japan Friendly поможет не только стандартизировать сервис под запросы японского туриста, но и помочь сотрудникам туриндустрии Приморья поднять уровень ведения своего бизнеса на более высокий уровень.

«Для успешного развития туристических связей по японскому направлению необходимо стать более клиентоориентированным для туристов из Японии. Поэтому прохождение сертификации по данной программе точками общепита и коллективными средствами размещения – это целесообразный шаг на пути к созданию комфортной среды для японцев, которые являются нашей основной туристической аудиторией. Программа поможет японскому туристу чувствовать себя в Приморье более комфортно, а приморским предпринимателям – повысить стандарты ведения своего бизнеса за счет внедрения международных практик и стандартов», – считает глава департамента.

Напомним, по итогам 2018 года на японском туристском направлении наблюдается положительная динамика. За 12 месяцев прошлого года Приморский край принял свыше 20 тысяч гостей из Страны восходящего солнца. Прирост по сравнению с предыдущим периодом составил 15%. Ежегодный турпоток из Японии в Россию составляет около 100 тысяч человек.

Досье "Дальневосточного капитала": Программа Japan-Friendly («Дружественный Японии») начала работу в России в июне 2018 года. Система добровольной сертификации услуг Japan Friendly зарегистрирована в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Инициатором, разработчиком и оператором программы является компания Tumlare. Компания входит в японский холдинг JTB, работает в России с 1992 года и является в настоящее время одним из крупнейших операторов въездного туристического потока из Японии. Представителем программы в Приморье является краевой Туристско-информационный центр. Получить подробную информацию о программе, а также заполнить заявку на участие можно на официальном сайте программы: www.japan-friendly.ru.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: japan friendly  туризм 


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