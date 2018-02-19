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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 21 Марта, 18:08 |
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Дальневосточников на крючке крепко держит рыбалка
Когда меня спрашивают, почему я до сих пор не уехал в европейскую часть России, я отвечаю просто: уезжают те, кому больше нечего делать на Дальнем Востоке. К счастью, таких людей постепенно становится меньше. А у тех, кому есть дело до наших мест, забот хватает. И работа новая появляется, и гектаром можно заняться, а уж о приключениях и говорить не приходится. Их здесь с избытком для всех желающих.
Когда я еду за рулем по нашим бескрайним просторам, невольно спрашиваю себя: могу ли без этого жить? Без океана и тайги, больших и малых рек, вулканов и тундры, без этой воли и красоты? Ответ для меня очевиден. Я нажимаю ногой акселератор, и табун лошадей под капотом машины уносит туда, где мне в данный момент больше всего хочется быть.
Рыбалка является одним из массовых увлечений дальневосточников. Конечно, ей больше интересуются мужчины, но и представительниц слабого пола можно все чаще встретить с удочкой в самых заповедных местах нашего необъятного региона. Потому что рыбалка - это не только «охота» на рыбу, но и возможность единения с природой, любования ее неповторимой красотой, наполнения души гармонией, которая потом помогает тянуть лямку обыденной жизни.
Вкус детства
Свои походы на рыбалки я помню очень хорошо. Первые уловы на реке Суйфун в Приморье, когда еще мальцом на приманку из теста ловил усатых пескарей и небольших сазанчиков. Мама гордилась удачливым рыбаком, жаря вкуснючую рыбу на чугунной скоровородке. Постарше, я бродил с дружками по чистым речкам Хасанского района, выглядывая в заводях притаившуюся симу. Добыв по штуке на брата, мы счастливые возвращались домой. Сима остается для меня и по сей день самой вкусной из «красных» рыб - наверно, напоминая вкус детства. Хотя, скорее всего, со мной не согласится мой закадычный друг, поэт и писатель Валерий ДАВЫДОВ, который управляет страничкой камчатского сайта «Сохраним лососей вместе» в Facebook.
Он вырос на Камчатке, и когда я много лет назад прилетел на полуостров, он угостил меня отменным кижучем. Для него кижуч - вкус детства. А сейчас Валерий вместе с неравнодушными людьми борется за то, чтобы браконьеры «не выкосили» запрещенными орудиями лова нерестилища этой царской рыбы. Для того, чтобы привлечь внимание к проблеме и пропагандировать «здоровые» рыболовные традиции, на Камчатке проводится фестиваль «Сохраним лососей вместе» и чемпионат Камчатки по рыболовному спорту, участники которого ловят кижуча с берега реки Большой удочкой со спиннингом. На него приезжают любители-рыболовы не только со всей Камчатки - со всей России. Они соревнуется в мастерстве ловли рыбы, а затем варят уху по традиционным рецептам камчадалов. Фестиваль традиционно проходит в сентябре, а это золотое время для Камчатки, и кто хоть раз побывал на нем, стремится туда снова и снова.
Рыбных фестивалей на Дальнем Востоке, учащих беречь родную природу, получать радость от общения с ней, а не варварски уничтожать богатства, не так уж много, но они есть. На Сахалине в марте проводят конкурс по зимней любительской рыбалке под названием «Сахалинский лед».
Фестиваль этот, как и камчатский, довольно молодой. В этом году его будут организовывать в седьмой раз. Традиционным местом соревнований выбрана река Найба в Долинском районе. Состязания проходят в двух номинациях - командном турнире и индивидуальном «рыбацком биатлоне». На него заявились 40 команд.
Одним из самых известных на Дальнем Востоке является международный фестиваль-конкурс «Серебряная корюшка» в поселке Де-Кастри, который расположен на побережье Татарского пролива в Хабаровском крае. Наверно, не случайно праздник организовали именно здесь. У поселочка хорошая история. Де-Кастри был назван по бывшему названию залива Чихачева, на котором он стоит. Залив был открыт Лаперузом в 1787 году и назван в честь спонсора экспедиции - морского министра, маркиза Де-Кастри. По пути на остров Сахалин здесь останавливался русский писатель ЧЕХОВ. Так что, есть откуда браться доброму и вечному.
Фестиваль проводится в конце февраля - начале марта. Международным его назвали не для красного словца. Регулярно в нем принимают участие команды рыбаков из Китая. В это время сюда приезжают тысячи любителей подледного лова из Приамурья и Якутии, которые разбиты на десятки команд. У местных жителей снимается все свободное жилье, а на льду не протолкнуться. И везде царит приподнятое настроение, рыбаки полны вдохновения и надежды на богатый улов. Они соревнуются в количестве выловленных рыбешек и пробуренных лунок, участвуют в спортивных играх, устраиваемых тут же, на льду, выбирают «мистера» и «мисс» «Золотая корюшка», демонстрируют свои кулинарные способности.
Корюшка, или, как ее называют здесь, малоротка, вкусна в любом виде. Мне, к примеру, по душе жаренная на сливочном масле. Это по-настоящему коровлевское блюдо. А сушеная корюшка вообще является брендом Дальнего Востока. Помню, как в Славянке, уже будучи старшеклассником, ловил прибойную корюшку на «самодур» - удочку с несколькими крючками, на которых был нанизан цветной поролон. За час с небольшим набивал полный рюкзак серебристых красивых рыбешек - так клевало, а потом вялил на солнце, развесив добычу на бельевых веревках перед домом.
Благословенное было время. Могу часами рассказывать о том, как вылавливал жирных терпугов с причала Нерпинского рыбозавода. Рыбы там водилось немеряно, потому что несколько раз в неделю на рыбзаводе промывали оборудование и сливали в море отходы производства рыбной муки - так называемый тук. Казалось, что подкормиться туда приплывало все рыбное поголовье залива Петра Великого. Дома постоянно были и котлеты из минтая, и уха из терпуга, и все, что можно приготовить из корюшки, камбалы, наваги и других видов рыб, которые исправно добывались в бухте Нерпа. Того заводика уже нет, но богато рыбой Приморье и сейчас. В водах Японского моря водятся около тысячи видов рыб, более двухсот из которых съедобны. Рыба вдоль побережья Приморья есть практически везде. В реки заходит лосось. На реке Раздольная и в озере Ханка ловится отличная речная рыба. Нужны только желание, сноровка и необходимые снасти, и без улова вы не останетесь в любое время года.
По речным перекатам
Когда я перебрался жить в Приамурье, для меня открылись неповторимый колорит и азарт рыбалки на горных реках. Основная добыча на них - хариус, ленок, таймень и осетр. Но добраться до рыбы здесь не так легко, как в Приморье. Скрыты реки за сопками непроезжими и лесами дремучими. Нужно экипироваться по-взрослому, чтобы добраться до желанного места. Мы с сыном, например, переоборудовали старый «Сафарь» под нужды трофи-рейда: поставили на 40 колеса, выхлоп вывели на крышу, навесили железные бамперы и лебедки. В тайге звать на помощь некого, расчитывать нужно на свои силы. А чтобы передвигаться по неглубоким горным рекам, купили резиновую лодку с водометом. Осадка у нее небольшая, можно забираться куда угодно.
Это непередаваемое чувство, когда ранним утром ты выходишь на берег хрустально чистой, мелодично звучащей на перекатах реки. На тебе болотные сапоги и другая рыбацкая амуниция, на голове противомоскитная сетка, в руках спиннинг, но это не мешает любоваться природой. Поднимается легкий туман, под водой скользят быстрые тени рыб, вокруг растут кедры и ели, а над головой все больше голубеет небо. Ты надеваешь на крючки специально подобранные «мухи», в зависимости от места и вида рыбы, которую собрался выловить. Она тоже не дура, просто так не дается. Это по-настоящему честный многочасовый поединок, полный азарта, смекалки, красоты… Как заслуженный итог - костер на речной косе, котелок с наваристой ухой, сто граммов за успех, долгие разговоры с товарищами по увлечению. А вечером, когда уже все улеглись в палатках, и ты остаешься наедине с собой, приходят стихи:
Начинается день на таежной реке, Водомерка скользит по лоснящейся глади, На торчащем из серой воды топляке Деловитый бобер что-то тщательно ладит.
След медвежий отчетлив на мокрой косе, Наклонились кусты в серебристой росе, А на кедре висит прошлогодняя шишка.
Шустрой рыбкой скользит по воде первый луч, Набирается свет на задумчивом плесе, И предутренний сумрак, уже не колюч, Тает в нежных руках самой юной из весен.
Хорошо возле талой весенней воды, Столько пищи вокруг для пытливого взгляда, И не надо просить перемен у судьбы, Присмотрись и увидишь, что главное - рядом.
Рыбалка как бизнес
Труднодоступность горной рыбалки в Хабаровском крае породила здесь целую отрасль туристического бизнеса - организацию рыболовных туров. Эта сфера, пожалуй, так активно не развита ни в одной другой территории Дальнего Востока. Мониторя Интернет, я нашел в регионе порядка пяти-шести серьезных фирм, которые профессионально занимаются организацией этого вида отдыха. Говоря «профессионально», я имею в виду проработанность маршрутов, наличие необходимого снаряжения и оборудования, подготовленных гидов, заботу о безопасности клиентов. Создаются такие компании, как правило, людьми увлеченными, которые все испытали на себе и хотят поделиться испытанной радостью с другими. В их числе такие известные хабаровские путешественники как Игорь ОЛЬХОВСКИЙ, Игорь ТКАЧЕНКО, Бахт МАВЛАНОВ.
«Хабаровский край - это настоящий Клондайк для рыболовов. Более 55 тысяч озер и более 120 тысяч рек, в которых обитает множество самых разных красивых и сильных рыб, привлекают к себе самых увлеченных рыболовов. Здесь, как нигде, можно забыть о городской суете, насладиться общением с чистой дикой природой и побороться силами с рыбами своей мечты», - написал Игорь Ткаченко в статье о рыболовстве в «затеряном мире Охотоморья», опубликованной на сайте его компании. Игорь Ольховский издал замечательный фотоальбом о природе и животном мире Уссурийской тайги и Шантарских островов. Бахт Мавланов облазил практически каждый заповедный уголок Приамурья.
Кроме довольно крупных компаний, свои услуги в этом бизнесе предлагают десятки таежных баз, построенных энтузиастами изначально для себя, а затем используемых для зарабатывания лишней копейки. На этих базах - полный комплект удобств: оборудованные спальни, бани, столовые. Можно по утрам ловить рыбу в горной реке, а вечером по спутниковому телевидению смотреть матч английской Премьер-лиги. С доставкой тоже проблем нет, все зависит от толщины кошелька: привезут в заповедное место вертолетом, джипом, катером.
Довольно экстремальные рыболовные туры предлагают туристические фирмы на Сахалине. Для рыболов-любителей на выбор - поездки в прибрежные бухты, на горные реки острова, впадающие в океан, рыбалка на озере Буссе. Рыбаки здесь могут выловить практически все виды лосося, самых популярных обитателей горных рек и традиционную морскую рыбу: корюшку, навагу, камбалу, палтуса, окуня и других рыб, любимых дальневосточниками. Организацией рыболовных туров на острове занято порядка четырех серьезных компаний. Но у сахалинской рыбалки есть своя фишка - она носит экстремальный характер. Потому как кроме рыбаков-человеков здесь полно рыболовов-медведей.
Как правило, они не проявляют агрессии, так как из-за обилия рыбы сыты и спокойны, но, как говорится, береженого бог бережет, и в условиях такого соседства нужно соблюдать особые правила. Опытные гиды обучают им сразу, потому что отвечают за жизнь вверенных им туристов. Когда я рыбачил на Сахалине, азам безопасности на берегах рек обучал меня брат. А сама рыбалка стала для меня верхом рыболовного безумства. Столько рыбы и такого клева я не видел нигде. А манера сахалинцев есть борщ, заедая ложками красной икры, удивляет меня до сих пор. Я пробовал, но столько съесть «пятиминутки», как мои родственники, не смог. Честно говоря, после той поездки я на красную икру вообще долго не мог смотреть.
Близким рыболовным соседством с медведями похожа на Сахалин и Камчатка. Правда, здесь медведи крупнее, и нужно быть еще осторожнее. Однажды на Паратунке я очень-очень издалека увидел одного такого красавца и бежал до машины так, что меня бы не смог догнать и прославленный спринтер Усейн Болт. Из-за удаленности от российских городов и географической близости северо- американского континента, на рыбалку и охоту сюда любят приезжать богачи из США и Канады. Местные «фирмачи» с удовольствием организуют для них туры в самые заповедные уголки «Земли Санникова», где рыбы и зверя в изобилии. Я поинтересовался стоимостью таких туров и порадовался, что есть хоть какая-та управа на «ненасытных капиталистов». С учетом заброски на вертолетах, услуг VIP-баз и квалифицированных гидов-егерей, тур для них стоит от $ 2000 в сутки.
Впрочем, и все большее количество не бедных россиян также любят прилетать на Камчатку отдохнуть. Недельная поездка для группы из 10 - 12 человек обходится в 400 тысяч рублей на одного. Но предложение, как уверили меня местные егеря, того стоит. Я не удержался и списал с сайта одной из туристических компаний описание рыболовного тура № 007: «Река Жупанова - максимум трофеев, комфортная база! Долина Гейзеров и морская прогулка по Тихому океану (июль - сентябрь). Это - единственная река полуострова, полностью отданная для спортивной рыбалки и ВИП-отдыха. Нередки медведи - ведь это очень дикое место. Недосягаемая для браконьеров - доставка на реку только вертолетом. Лососи живут здесь совершенно свободно! Рыбалка по принципу: «закинул - поймал». В диком лесу - гостиницы с горячим душем. Водометные американские лодки. Качественные гиды!». Добавить к сказанному просто нечего. Такая вот она - Камчатка!
В Якутии организованных туров немного, но здесь вам предложат рыбалку на Лене и ее притоках на комфортабельном теплоходе, который ходит практически до места ее впадения в Северный ледовитый океан. Кроме уже знакомых по Хабаровскому краю видов рыб, здесь добавляется рыбалка на сугубо северных обитателей - чира и сига. В Амурской области главная рыбалка разворачивается на Зейском и Бурейском водохранилищах, здесь главный улов - щука. Прошлой осенью я побывал на туристической базе, построенной Русланом СУСЛОВЫМ на дальнем берегу Бурейского «моря» и остался без ума от этого визита. 40 минут поездки на быстроходном катере по водохранилищу, и ты словно в другом мире. На небольшом живописном полуострове выстроена целая туристическая деревня: несколько теплых домиков, русская баня, открытый бассейн, в лесу - брусника и грибы, а возле берега в уютной бухте - понтон, с которого на закидушку попадались просто замечательные экземпляры речного хищника - щуки.
Что и говорить, красивейшие у нас на Дальнем Востоке места, богатые рыбой, с чистым воздухом и водой. Сколько замечательных людей встречаешь в поездках по заповедным уголкам, сколько необыкновенных историй слышишь, и сколько еще всего неизведанного! А меня спрашивают, почему я отсюда не уехал…
Фото автора, Виктора Гуменюка, пресс-службы правительства Сахалинской области, а также предоставлены Оманом Кирьяковым и администратором группы «Лайф коучинг по-камчатски»
Олег КУЛЬГИН.
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"Что и говорить, красивейшие у нас на Дальнем Востоке места . . " И эти места хотят испохабить нефтезаводами и золотодобычей . . . . Не дадим Тарасенко это сделать!
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