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21 Марта 2018, 12:23 | Регион сегодня |

Администрации Владивостока не хватает замов начальников и перворазрядных специалистов

36 вакантных должностей в управлениях по самым важным вопросам ждут желающих поработать на благо Владивостока

На сайте администрации Владивостока опубликован список вакантных должностей на  15.03.2018 с указанием квалификационных требований для каждой позиции.

Городу требуются заместитель начальника управления по работе со СМИ, заместитель начальника управления по вопросам ТЭКа, старший специалист 1 разряда информационно–аналитического отдела правового управления, ведущий специалист 1 разряда  отдела международных отношений и туризма управления международных отношений и туризма, главные специалисты 1 разряда отделов ЗАГС, управления по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда, отдела текущего содержания и озеленения управления до-рог и благоустройства и другие.

С полным списком вакантных должностей можно ознакомиться на сайте администрации Владивостока

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

Теги: вакансии  кадры 


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Комментарии
  • den.pronin.81@bk.ru18:40, 21.03.2018

    3дecь вот чaсто нoют в коментax, что типa денег нет, cанкции, нищаем, платят малo, нет работы. Peбзя, З-4 тыcяч в дeнь легкo можнo рyбить, сoвеpшeннo без oпытa, тoлькo нaдo мeста знать. Если кому интeреснo, сайт вoт http://mastbilling. ru/public/7726713741447522
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