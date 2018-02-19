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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 21 Марта, 19:54 |
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Администрации Владивостока не хватает замов начальников и перворазрядных специалистов
На сайте администрации Владивостока опубликован список вакантных должностей на 15.03.2018 с указанием квалификационных требований для каждой позиции.
Городу требуются заместитель начальника управления по работе со СМИ, заместитель начальника управления по вопросам ТЭКа, старший специалист 1 разряда информационно–аналитического отдела правового управления, ведущий специалист 1 разряда отдела международных отношений и туризма управления международных отношений и туризма, главные специалисты 1 разряда отделов ЗАГС, управления по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда, отдела текущего содержания и озеленения управления до-рог и благоустройства и другие.
С полным списком вакантных должностей можно ознакомиться на сайте администрации Владивостока
Журнал "Дальневосточный капитал"
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