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Во Владивостоке студентам вузов предлагают более 1000 вакансий без опыта работы

В трех вузах Владивостока пройдут ярмарки вакансий дальневосточных предприятий

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке примет участие в мероприятиях и пригласит студентов на работу и стажировки на предприятия ДФО.

Выпускников ждут на работу более 80 работодателей Приморского края разных отраслей, включая добычу и переработку цветных металлов, алмазообработку, сельское хозяйство, рыбную и лесную отрасли, а также судостроение и судоремонт, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

Вакансии предприятий резидентов ТОР, свободного порта Владивосток и тех, кто не сможет принять личное участие в ярмарке, представят сотрудники Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Соискателям предложат более 1000 вакансий.

Русская рыбопромышленная компания (РРПК) и АО «Золото Селигдара» предложат свои программы стажировок учащимся последних курсов высших и средних профессиональных учебных заведений. Студенты смогут пообщаться с представителями компаний и узнать об особенностях трудовой деятельности.

Гасан Гасанбалаев, заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, прокомментировал: «Ярмарки вакансий в вузах — это удобный и востребованный формат, который позволяет работодателям, заинтересованным в привлечении сотрудников без опыта, провести собеседования, найти новые кадры. Для молодых специалистов — это возможность пообщаться в одном месте с представителями многих компаний. Безусловно, важно, чтобы молодые люди на старте карьеры видели новые возможности на предприятиях Дальнего Востока, могли построить здесь свою карьеру, быть востребованными и счастливыми. Со стороны Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке готовы предложить около 1000 стартовых вакансий, на которых не предъявляют требований к опыту работы».

Ярмарки пройдут:

21 марта 2019г. 12:00 до 14:00  в здании  МГУ им. адм. Г.И. Невельского по адресу г. Владивосток, ул. Верхнепортовая 50-а, УК-2;

28 марта 2019г.  с 10.00 до 12.00 в Зимнем саду ВГУЭС по адресу: г. Владивосток, ул. Гоголя, 41;

29 марта 2019г.  с 13:00 до 17:00 в здании ДВФУ по адресу: Владивосток, пос. Аякс, 10, кампус ДВФУ, корпус А 4,5 уровень Холл

В финальный день ярмарок выпускники высших технических и профессиональных учебных заведений смогут посетить лекцию АРЧК ДВ по теме «Успешная карьера молодого специалиста», которая пройдет в зале Аякс в корпусе «А» Дальневосточного федерального университета.

Фото предоставлено пресс-службой ДВФУ

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: Работа на Дальнем Востоке  Золото Селигдара  ррпк 


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