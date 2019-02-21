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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Во Владивостоке студентам вузов предлагают более 1000 вакансий без опыта работы
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке примет участие в мероприятиях и пригласит студентов на работу и стажировки на предприятия ДФО.
Выпускников ждут на работу более 80 работодателей Приморского края разных отраслей, включая добычу и переработку цветных металлов, алмазообработку, сельское хозяйство, рыбную и лесную отрасли, а также судостроение и судоремонт, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Вакансии предприятий резидентов ТОР, свободного порта Владивосток и тех, кто не сможет принять личное участие в ярмарке, представят сотрудники Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Соискателям предложат более 1000 вакансий.
Русская рыбопромышленная компания (РРПК) и АО «Золото Селигдара» предложат свои программы стажировок учащимся последних курсов высших и средних профессиональных учебных заведений. Студенты смогут пообщаться с представителями компаний и узнать об особенностях трудовой деятельности.
Гасан Гасанбалаев, заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, прокомментировал: «Ярмарки вакансий в вузах — это удобный и востребованный формат, который позволяет работодателям, заинтересованным в привлечении сотрудников без опыта, провести собеседования, найти новые кадры. Для молодых специалистов — это возможность пообщаться в одном месте с представителями многих компаний. Безусловно, важно, чтобы молодые люди на старте карьеры видели новые возможности на предприятиях Дальнего Востока, могли построить здесь свою карьеру, быть востребованными и счастливыми. Со стороны Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке готовы предложить около 1000 стартовых вакансий, на которых не предъявляют требований к опыту работы».
Ярмарки пройдут:
21 марта 2019г. 12:00 до 14:00 в здании МГУ им. адм. Г.И. Невельского по адресу г. Владивосток, ул. Верхнепортовая 50-а, УК-2;
28 марта 2019г. с 10.00 до 12.00 в Зимнем саду ВГУЭС по адресу: г. Владивосток, ул. Гоголя, 41;
29 марта 2019г. с 13:00 до 17:00 в здании ДВФУ по адресу: Владивосток, пос. Аякс, 10, кампус ДВФУ, корпус А 4,5 уровень Холл
В финальный день ярмарок выпускники высших технических и профессиональных учебных заведений смогут посетить лекцию АРЧК ДВ по теме «Успешная карьера молодого специалиста», которая пройдет в зале Аякс в корпусе «А» Дальневосточного федерального университета.
Фото предоставлено пресс-службой ДВФУ
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