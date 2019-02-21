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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 22 Марта, 03:40 |
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Инвестиционные проекты Дальнего Востока и Восточной Сибири представят во Владивостоке
Представлен актуальный список инвестиционных проектов Восточной Сибири и Дальнего Востока для оценки потенциала области и возможностей сотрудничества.
Среди проектов:
• АМУРСКИЙ ГПЗ. Амурский ГПЗ станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит до 49 млрд куб. м газа в год.
• АМУРСКИЙ ГХК. Один из приоритетных проектов СИБУРа. Комплекс будет производить этилен. Предполагается, что его мощности в полтора раза превысят объемы всего российского производства.
• ПРОЕКТ ПО ОСВОЕНИЮ ТАГУЛЬСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ. Извлекаемые запасы Тагульского месторождения на начало 2016 года составляли по категории АВС1+С2 286 млн тонн нефти и конденсата и 228 млрд куб. м газа.
• ЧАЯНДИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ. Текущий статус работ: ведутся работы по строительству установки мембранного выделения гелиевого концентрата. Проектная мощность установки составит 21 млрд. куб. м в год.
• СТРОИТЕЛЬСТВО СОВРЕМЕННОГО НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ. Крупнейший проект ПАО «НК «Роснефть», планируется выпускать 8 млн т нефтепродуктов.
• САХАЛИН 3. Открыто месторождение углеводородов, геологические запасы которого составили 415,8 млн тонн нефти.
• ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК. По размеру относится к категории уникальных — порядка 1,4 трлн куб. м газа и около 76,7 млн т нефти и конденсата.
Список проектов
Оргкомитет форума.
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