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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Во Владивостоке на Восточном экономическом форуме расскажут об освоении "дальневосточного гектара"
Об этом рассказал заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) Денис Кузин на экспертном круглом столе «Год закону о «дальневосточном гектаре»: первые результаты и перспективы».
«В этой сессии будут участвовать главы дальневосточных регионов, представители Минвостокразвития России, Агентства. Важно, что получатели «дальневосточного гектара» сами расскажут, как они будут осваивать участки, и смогут поднять те вопросы, которые их волнуют», – отметил заместитель генерального директора АРЧК ДВ.
Также на ВЭФ-2017 будут представлены лучшие идеи по использованию «дальневосточного гектара». В АРЧК ДВ за три недели со старта Конкурса идей «Дальневосточный гектар» поступило более 300 заявок со всех уголков страны.
«В этом году мы проводим конкурс лучших идей по использованию гектара, на который любой гражданин России может прислать свою идею, еще лучше, если это будет оформленный бизнес-план, который в дальнейшем будет размещен на сайте Агентства. Победители конкурса поедут на Восточный экономический форум осенью этого года», – сказал Денис Кузин.
Напомним, Восточный экономический форум учреждён Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина в 2015 году в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2016 году ВЭФ собрал 4600 представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира.
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