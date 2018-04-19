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Во Владивостоке будет открыт новый "банк"
Предприниматели Владивостока отреагировали на призыв Виталия Веркеенко принять участие в развитии города и приводят в порядок не только свои, но и городские территории. Соответствующие обращения все чаще стали поступать в администрацию муниципалитета, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
В администрацию Владивостока стали поступать предложения с просьбой согласовать проведение работ по благоустройству городских территорий. Так, одна из компаний взяла на себя расходы по укреплению подпорной стены на улице Фадеева в районе бывшего фарфорового завода.
«Вдоль проезжей части по улице Фадеева расположен откос насыпных грунтов. Примыкание откоса к проезжей части выполнено в виде подпорной стены из бетонных блоков, без устройства с обратной стороны дренажной системы. После выпадения осадков регулярно происходит сползание откоса и вынос грунта на проезжую часть. Грунт забивает систему ливневой канализации, нарушая нормальное функционирование системы и вызывая подтапливание дороги, что приводит к ее разрушению. Мы разработали проект укрепления откоса, просим согласовать проведение работ, все расходы берем на себя», – говорится в обращении на имя главы города Виталия Веркеенко.
Глава Владивостока поблагодарил предпринимателей за инициативу, отметив, что именно такого подхода ждет город от бизнес-сообщества.
«За первый квартал этого года я получил 12 тысяч обращений от горожан о городских проблемах. Контрольных поручений дал уже не одну сотню, но муниципалитету для их решения зачастую не хватает бюджета и полномочий. Чего я жду от предпринимателей – инициативы и поддержки. Это самая мощная сила. Если какая-то проблема находится на вашей территории, сделайте. Зачастую это не требует больших ресурсов. Но приятнее и комфортнее будет и вам, и вашим клиентам, и всем жителям города. Такие вложения лучше любой рекламы», – отметил он.
Глава Владивостока добавил, что уже объявил конкурс на лучшее благоустройство территории среди городских предприятий и лично поедет подводить итоги.
«Приветствую любые предложения и инициативы, направленные на развитие города, от малых до глобальных. Нужно поменять отношение предпринимателей к своему городу, искоренить культуру «временщика». Сегодня, как и в дни становления Владивостока, возрождается когорта меценатов и предпринимателей, которые готовы работать на благо развития города», – заявил Виталий Веркеенко.
Глава Владивостока добавил, что для полноценного запуска общественного движения в скором времени будет запущен интерактивный сервис «Мой город», через который можно будет не только сообщать о городских проблемах, но и предлагать решения и помогать их устранять.
«Зачастую проблемы, волнующие жителей, совсем небольшие: где-то забор покосился, где-то пара ступенек обвалилась, или перила надо покрасить. Для оперативного устранения мы создали мобильные бригады на базе муниципального предприятия «Содержание городских территорий», работающие в связке с административно-территориальными управлениями Владивостока. Но призываю и жителей: «Видишь? Можешь? Сделай!» Нужно помогать городу становиться красивее, комфортнее и благоустроеннее, понимая проблемы, стоящие перед ним. Обязательно поощрим активистов», – подчеркнул Виталий Веркеенко.
Кроме того, представители бизнес-сообщества Владивостока предложили создать банк предпринимательских инициатив, где все желающие могут внести свой вклад в развитие города, выбрав проект по душе и по силам и реализовав его. Об этом было озвучено на встрече Виталия Веркеенко с членами Международного бизнес-клуба «Диалоги».
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Ребята вы вкладывайте, прилагайте усилия, а я буду бабло стричь и по фиг на вас. У меня еще запасы плитки огромны. Спрашивается зачем менять тротуарную плитку от Авангарда до ДВПИ под предлогом, что будем вытаскивать старые рельсы? Трепло и очередной вор.
"бизнес-сообщества Владивостока предложили создать банк предпринимательских инициатив" Интересно, только у меня при этих словах сразу же возникла первая мысль, как всегда "нае3. 14т" и даже не чихнут!
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